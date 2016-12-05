Украинские аграрии собрали рекордный урожай подсолнечника

Украинские предприятия в 2016-2017 МГ (МГ, сентябрь 2016 – август 2017) произведут около 5,5 миллиона тонн подсолнечного масла, из которых порядка 5 миллионов тонн отправят на экспорт, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на главу ведомства Тараса Кутового.

"Учитывая результаты нынешней уборочной кампании, страна в состоянии выработать 5,5 миллиона тонн подсолнечного масла и обеспечить его экспорт на уровне 5 миллиона тонн", - приводятся в сообщении слова министра.

По данным пресс-службы, в текущем году аграрии собрали рекордный за всю историю урожай семян подсолнечника - 12,9 миллиона тонн, что на 1,7 миллиона тонн больше, чем в прошлом году. Таким образом, наша страна удерживает мировое лидерство в производстве семян и подсолнечного масла.

Согласно прогнозам Минагропрода, в 2016-2017 МГ доля Украины в мировом производстве семян подсолнечника составит 31%, в мировом производстве подсолнечного масла - 34%, а в мировом экспорте подсолнечного масла - 57%.

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Как сообщал УНИАН, по прогнозам ассоциации "Укролияпром", производство подсолнечного масла по итогам 2016-2017 МГ составит более 5,5 миллиона тонн, а экспорт превысит 4,9 миллиона тонн. В предыдущем маркетинговом году экспорт этой продукции составил 4,5 миллиона тонн.

Отечественные предприятия экспортируют подсолнечное масло в 105 стран мира. Основными импортерами этой продукции являются Индия (31%), Китай (13,8%) и страны ЕС (32%).

Согласно данным Госстата, в 2015 году в Украине было произведено 3,5 миллиона тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 17,3% меньше, чем в 2014 году. Производство маргаринов и пищевых жиров в 2015 году составило 212 тысяч тонн, что на 21,4% меньше, чем в 2014 году.

Украина является мировым лидером по экспорту подсолнечного масла с долей 57%.