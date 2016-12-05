Украина и Кения активизируют сотрудничество в аграрной сфере

Украина и Кения договорились об активизации торговых и инвестиционных отношений между странами в аграрной сфере, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, освещая итоги встречи заместителя главы Минагропрода Ольги Трофимцовой и торгового представителя Украины Натальи Микольской с заместителем министра сельского хозяйства, животноводства и рыбоводства Кении Эндрю Туймуром и его коллегами.

"Для активизации не только торговых, но и кооперационных и инвестиционных отношений между двумя странами стороны договорились о скором завершении работы над Меморандумом о взаимопонимании между двумя министерствами, который должен включить в себя все ключевые сферы интересов аграрного бизнеса двух стран", - говорится сообщении.

По данным пресс-службы, Кения заинтересована в импорте украинских кормов (в том числе для рыбоводства и птицеводства), яблок и соковых концентратов, семян, мяса птицы и свинины. Для Украины интересным может быть увеличение импорта таких кенийских товаров, как кофе, чай, фрукты, орехи и срезанные цветы.

Также, по данным Минагропрода, кенийская сторона заинтересовалась украинскими сельскохозяйственными машинами для малых и средних фермеров и технологическими решениями в области хранения зерновых.

Встреча сторон состоялась в рамках украинской торговой миссии в Кению и Танзанию, которую Министерство экономического развития и торговли организовало 3 декабря.

В ходе этой встречи стороны договорились об организации бизнес-миссии кенийских представителей в Украину в первой половине 2017 года для установления прямых отношений с украинскими партнерами. По данным пресс-службы Минагропрода, тогда же и будет подписан Меморандум о двухстороннем сотрудничестве между странами.

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Как сообщал УНИАН, в первой половине ноября Минагропрод сообщил о намерении организовать торговую миссию в Кению и Танзанию для продвижения на этом рынке сельскохозяйственной продукции из Украины.

По данным Государственной службы статистики и продовольствия Украины, в 2015 году объем экспорта в Южную Африку сократился на 48,6% - до 54,4 миллиона долларов США, а импорт вырос на 14,5% - до 151,1 миллиона долларов США. Отрицательное торговое сальдо составило 96,7 миллиона долларов США.

Согласно данным Минагропрода, общий объем экспорта аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 миллиарда долларов. Основные статьи экспорта - зерновые и подсолнечное масло. Удельный вес экспорта сельхозпродукции в товарной структуре экспорта Украины в 2015 году составил рекордные 38,2%.