Кабмин возложил функции контроля за землями сельхозназначения на Госгеокадастр

Кабинет министров Украины передал Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) функции по контролю за землями сельскохозяйственного назначения, ранее исполняемые Государственной сельскохозяйственной инспекцией Украины, процесс ликвидации которой длится с сентября 2014 года.

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Об этом сообщается в постановлении №910-р, опубликованном на правительственном портале.

«Решение позволит Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра в полном объеме выполнять функции по осуществлению государственного надзора (контроля) в агропромышленном комплексе в части соблюдения земельного законодательства, использования и охраны земель всех категорий и форм собственности», - говорится в пояснительной записке к документу.

Как сообщал УНИАН, в рамках реформы органов исполнительной власти Кабинет министров Украины в сентябре 2014 года принял решение о ликвидации Государственной инспекции сельского хозяйства, Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей и Государственной санитарно-эпидемиологической службы и создании Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) на базе этих ведомств.