Птичий грипп: в Украине могут резко подешеветь яйца

Яйца снова растут в цене. Если раньше в Киеве десяток в супермаркете стоил 18-19 гривень, то уже сегодня дешевле, чем за 21 гривню, не найти. Элитные в эко-упаковке продают за 30 гривень. На рынке самые дешевые мелкие яйца стоят 23 гривень, а те, что побольше – 27 гривень, сообщает ТСН.uа.

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"Продавцы убеждают, что под Новый год яйца могут подорожать до 30 гривень за десяток. Мол, за спрос перед праздниками. Эксперты же, наоборот, прогнозируют, что никакого подорожания не будет, а стоимость яиц стремительно упадет. Причина – птичий грипп, который обнаружили в домашней птицы на Херсонщине. А это автоматически означает запрет экспортировать яйца в другие страны. Поэтому немало продукции останется на внутреннем рынке, он перенасытиться и цены начнут падать – вплоть до 12-13 гривень за десяток яиц в конце декабря", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что хранятся яйца недолго – всего 10 дней в холодной среде. Яйца, которым более трех недель, человеку употреблять категорически запрещается.

"Ведь поедание таких яиц всегда заканчивается отравлением. А это очень сильно ослабляет организм человека, убивает всю микрофлору, нарушает работу почек и печени. Поэтому, чтобы быть здоровыми, покупая яйца, обязательно следует проверять дату изготовления и правильно их хранить", - отмечает издание.