"Виртуальная" помощь агропроизводителям в бюджете-2017 приведет к росту цен - эксперт

Виталий Скоцик указал, что обещания Кабмина относительно 5,5 млрд грн для агросектора в проекте бюджета на 2017 год уже скорректированы - заложено лишь 3,5 млрд. На прямую финансовую поддержку агропроизводителей предусмотрено 2,973 млрд грн, 1,5 млрд из которых являются средствами Специального фонда. В случае невыполнения доходной части бюджета, украинский агросектор получит только половину обещанных средств.

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«Выполнение программ поддержки агросектора в государственном бюджете-2017 уже сейчас вызывает большие сомнения, потому что этих денег просто нет. Их появление зависит от роста экономики. А его не будет, если будет падать производство в аграрном секторе, который дает сегодня 41% ВВП. Только за последний год стоимость производства в агросекторе возросла на 12%. Эта тенденция сохранится и в следующем году», - пишет Виталий Скоцик.

Этих проблем не было бы, если бы Кабмин не разрушил систему налогообложения, которая действовала до 2015 года и предусматривала специальный стимулирующий режим администрирования НДС для агропроизводителей и фиксированный сельхозналог. Из-за отмены спецрежима НДС для аграриев, запланированной с 2017 года, ВВП Украины может уменьшиться на 1%.

«В Министерстве экономического развития прогнозируют, что в случае полной отмены спецрежима НДС поступления в бюджет вырастут на 10,6 млрд грн. При этом ВВП страны может снизится на 1% из-за падения производства в аграрном секторе, а это 23,5 млрд грн. То есть, чтобы привлечь в бюджет 10 млрд грн, правительство готово потерять вдвое большую сумму», - подчеркивает Виталий Скоцик, называя расчеты правительства «аномальной логикой».

По его словам, речь идет не об узкоотраслевых проблемах. Ведь увеличение налогового давления уже сказалось на цене продуктов питания. Она возросла на 20-60% за последние месяцы. Люди вынуждены экономить на еде, и уже сегодня большинство украинцев потребляет мяса, рыбы и фруктов вдвое меньше биологической нормы.

«Резкое падение производства, а, следовательно, и экспорта ставит под угрозу поступления валюты и стабильность гривни. Чтобы не дать развиваться этим негативным экономическим сценариям, аграрии несколько раз обращались к правительству и премьеру, выходили на забастовки. Но выработать компромиссные решения не удалось», - отметил Виталий Скоцик в статье.

Аграрная партия не прекращает добиваться диалога с властью. В частности, сегодня, 6 декабря, состоится встреча лидера аграриев Виталия Скоцика с Министром аграрной политики и продовольствия Тарасом Кутовым. На переговоры министр пошел после того, как Аграрная партия и профильные ассоциации 25 ноября решили обратиться к высшему руководству государства с требованием обсудить налоговую и бюджетную политику и не допустить дальнейшего падения экономики. Ранее, во время 8 всеукраинских забастовок, которые проводили аграрии, Кутовой не шел на диалог с ними.

В то же время, аграрии не отступают от своих требований, изложенных в обращении к главе государства, премьер-министра и спикера парламента, и ждут встречи с Президентом Украины.

Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрит, среди прочего, законопроекты, связанные с утверждением Государственного бюджета на 2017 год.