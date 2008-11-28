Украинские виноделы за минимальные цены на вино

Украинские виноделы считают необходимым введение минимальных цен на вино.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции в Киеве президент корпорации «Логос» Валерий ШАМОТИЙ.

«Мы будем предлагать, чтобы ввели минимальные цены и на вина», - сказал он.

По его мнению, этот механизм, по аналогии с крепким алкоголем, где были введены минимальные цены, снизит долю недобросовестных производителей, которые привлекают потребителя исключительно ценой продукта.

Директор корпорации «Логос» Лариса ШИМЧУК отметила, что ординарные вина не могут стоить в рознице дешевле 10 грн. за бутылку. По ее мнению, введение минимальных цен на вино позволит минимизировать поступление в продажу некачественного вина.

Напомним, Кабмин ввел с 15 ноября минимальные розничные и оптово-отпускные цены на алкоголь украинского производства.

В частности, минимальная оптово-отпускная цена на водку и ликеро-водочные изделия составляет 58,33 грн. за 1 литр 100%-ного спирта, розничная – 70 грн. за 1 литр 100% спирта. Минимальная оптово-отпускная цена на коньяк 3 звезды составляет 104,17 грн. за 1 литр 100% спирта, оптовая – 125 грн., на коньяк 4 звезды – минимальная оптово-отпускная – 116,67 грн., розничная – 140 грн., коньяк 5 звезд – оптово-отпускная – 133,33 грн., розничная – 160 грн.

На другие спиртовые дистилляты и спиртные напитки – минимальная оптово-отпускная цена составляет 104,17 грн. за 1 литр 100% спирта, розничная – 125 грн.

Объем чистых страховых платежей украинских СК по итогам января-сентября увеличился на 38% - до 11,84 млрд. грн.

Киев. 27 ноября. УНИАН. Объем чистых страховых платежей (валовые страховые платежи без сумм уплаченных на внутреннее перестрахование), собранных украинскими страховыми компаниями по итогам января-сентября, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года увеличился на 38% - до 11 млрд. 840,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг).

По данным Госфинуслуг, валовые страховые платежи по итогам 9 месяцев 2008 года против аналогичного периода 2007 года выросли на 40,8% - до 17 млрд. 379,3 млн. грн., в том числе по рисковому страхованию – 16 млрд. 595,8 млн. грн., по страхованию жизни – 7835 млн. грн.

В Госфинуслуг отметили значительное увеличение активности физических лиц. Так, 33% или 5 млрд. 726,7 млн. грн. валовых страховых платежей приходится на страхователей-физических лиц, из них: по рисковому страхованию – 5 млрд. 113,1 млн. грн. (из них 3 млрд. 102,5 (53%) автоКАСКО), по страхованию жизни – 613,6 млн. грн.

По информации Госфинуслуг общие активы страховых компаний Украины с начала года выросли на 15,8% и на 1 октября 2008 года составили 37 млрд. 307 млн. грн.

Справка УНИАН. На 1 октября 2008 года в Украине зарегистрировано 475 страховых компаний.

"Витмарк" начал экспорт соков в страны Балтии и на Кипр

Киев. 27 ноября. УНИАН. Компания «Витмарк-Украина», один из крупнейших производителей соков, начала экспорт своей продукции в страны Балтии и на Кипр. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Как сообщил президент компании Виталий ВИНИЦКИЙ, несмотря на кризис «Витмарк» наращивает свою экспортную активность, хотя в странах дальнего зарубежья для украинских экспортеров соковой продукции сегодня, как никогда, актуальны определенные проблемы, как, например, снижение спроса на внешних потребительских рынках и протекционизм на государственном уровне.

«Незначительное уменьшение объема заказов я связываю с повсеместным обострением финансовой ситуации. Тем не менее, ни один клиент нашей компанией не был потерян. Помимо этого, мы сейчас активно ищем новых партнеров как на рынках стран, где наша продукция уже широко представлена, так и в странах, с которыми ранее мы не сотрудничали», - отметил он.

Компания планирует увеличение объемов экспорта в основном за счет повышения качества работы с действующей партнерской базой, а также за счет активного привлечения клиентов из стран дальнего зарубежья.

На сегодняшний день "Витмарк" экспортирует свою продукцию в 15 стран мира, расположенных на 3 континентах: Евразия, Северная Америка, Австралия.

Справка УНИАН. Компания "Витмарк-Украина" – один из крупнейших украинских производителей соков, нектаров, сокосодержащих напитков (СНН), детского питания, пюреобразных и концентрированных полуфабрикатов (ТМ «Jaffa», «Jaffa Select», «Jaffa Natura», «Jaffa FreshUp», «Jaffa Selected Fruit», «Jaffa Viva», «Jaffa Ice Tea», «Jaffa Apple Chips», «Одесский консервный завод детского питания», «Соковита», «ЧудоЧадо», «Aquarte»). Год основания - 1994. Доля компании на рынке СНН - 23%. Оборот компании в прошлом году составил 724 млн. грн.