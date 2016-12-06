ГФС: сельхозпредприятия используют для уклонения от налогов – ущерб за год превысил миллиард

В аграрном секторе сохраняется негативная тенденция использования сельскохозяйственных предприятий в схемах уклонения от налогообложения, искусственного формирования налогового кредита и отрицательного значения налога на добавленную стоимость, и в 2016 году злоумышленники с использованием сельхозпредприятий в схемах уклонения от налогообложения нанесли государству ущерб более чем на миллиард гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы со ссылкой на первого заместителя главы ГФС Украины Сергея Билана.

По его словам, на этом секторе, где много лет действует система коррупции и взяточничества на всех уровнях, было сосредоточено особое внимание налоговой милиции в текущем году.

"На протяжении 2016 начато 84 досудебных расследований, связанных с неправомерным использованием сельскохозяйственными предприятиями льгот при начислении НДС, сумма установленных убытков по указанной категории уголовных производств составляет более миллиарда гривень", - отметил Билан.

Он подчеркнул, что искусственно сформированный налоговый кредит по НДС в дальнейшем используется экспортерами или реализуется в адрес транзитно-конвертационных групп путем оформления бестоварных операций, что создает предпосылки для уменьшения доходной части бюджета и наносит значительный экономический ущерб государству.

Как сообщал УНИАН, поступления в сводный бюджет Украины в январе-ноябре 2016 года составили 676,8 млрд грн, что на 154,7 млрд грн, или на 29,6%, выше показателя за аналогичный период 2015 года.