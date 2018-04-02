Правительство покажет, где семечки зимуют…

Правительство на днях зарегистрировало в Верховной Раде законопроект о введении ряда мер, направленных на преодоление последствий влияния мирового финансового кризиса на отечественный агропромышленный комплекс. Документ, в частности, предлагает отмену до 1 сентября 2009 года экспортной пошлины на семена подсолнечника при условии вывоза его непосредственно сельхозтоваропроизводителями или закупки семян у аграриев по ценам не ниже минимальных. Кабмин уже ввел регулирование цен на семена подсолнечника, и, вероятнее всего, минимальная цена на эту культуру составит 1,7 тыс. грн. за тонну.

Эти инициативы вызваны тем, что при себестоимости производства семян подсолнечника в 1,5-1,7 тыс. грн. за тонну, сегодня аграрии продают его переработчикам по 1,1–1,2 тыс. грн. за тонну. Других рынков сбыта у сельхозпроизводителей нет, поскольку при экспорте действует заградительная пошлина в 14% от контрактной стоимости, а с 1 января 2009 года она снизится до 13%.

Как повлияют эти изменения на масложировую отрасль страны и на стоимость продукции для потребителя, мы спросили у экспертов и производителей.

Степан Капшук, генеральный директор ассоциации производителей масложировой отрасли «Укролияпром»:

- Ассоциация и все масложировые предприятия обратились к Президенту, Премьер-министру и СНБОУ с тем, чтоб не допустить внесения изменений (которые касаются временной отмены экспортной пошлины на семена подсолнечника – УНИАН), объясняя это тем, что тот урожай, который есть, а это 6,2 млн. тонн, мы в состоянии переработать в Украине.

Но самое главное, что ни в одном из законопроектов нет экономических расчетов целесообразности внесения этих изменений и прогнозов, к чему это приведет. Ведь экспортируя сырье, мы вывозим рабочие места, добавленную стоимость и т.д.

До нового года мы произведем 730 тыс. тонн масла, это 1,8 млн. тонн семян подсолнечника будет переработано. Остается 4,4 млн. тонн семян. Мы прогнозируем полное уничтожение отрасли! Если вывезут 2 млн. тонн, то в мае все заводы остановятся. Мы снова спровоцируем ажиотажный спрос, и цены на масло снова вырастут. Тем более что это сегодня единственный ликвидный товар, который Украина поставляет в 56 стран мира. В октябре мы произвели 210 тыс. тонн масла, а 143 тыс. тонн экспортировали, это где-то 130-140 млн. долл. поступает ежемесячно за счет экспорта этого продукта. И сегодня акцент делается на фасованную продукцию – это более глубокая переработка, более дорогая продукция, которая поставляется за границу. Я не понимаю, зачем это делать и уничтожать единственную отрасль в Украине, которая сегодня экспортносостоятельна.

Все страны мира, которые выращивают подсолнечник, стимулируют его переработку внутри страны. В Аргентине экспортная пошлина на подсолнечник - 39%, в России – 20%, и они не собираются снимать эту пошлину.

Если мы выбросим подсолнечник на внешние рынки, это спровоцирует обвал цен на мировом рынке, поскольку в мире из 32 млн. тонн выращенного подсолнечника продается всего 1-1,5 млн. тонн, а в основном весь подсолнечник перерабатывается в странах, которые его выращивают.

Отмена этих пошлин выгодна трейдерам и политикам. Политикам – потому что все хотят нравиться. Это так называемая поддержка сельхозтоваропроизводителя.

Мария Колесник, начальник аналитического отдела консалтингового агентства ААА:

- Если вывозная пошлина будет отменена без всяких условий, то это может поднять цену для аграриев, а если с теми условиями, которые предлагаются – или сам аграрий вывозит, или минимальные цены установят – 1,7 тыс. грн. за тонну – тогда это что приняли, что не приняли, и вывозить его никто не будет.

Если пошлина будет отменена без каких-либо условий, то вывозить подсолнечник будут. У нас сейчас столько подсолнечника, что можно и нужно его вывозить.

Я понимаю, что наши экспортеры масла заинтересованы в еще более низкой цене на подсолнечник и в объемах масла, но семечки просто очень много. В прошлом году у нас было около 4,5 млн. тонн семян, а в этом году – 6,2 млн. тонн.

Так что, если это делается для аграриев, то нужно принимать без тех условий, которые предлагаются. Если это будет сделано, то для аграриев цена на подсолнечник повысится, но не больше, чем на 200 грн. на тонне. (Сейчас аграрии продают семечку по 1,1-1,2 тыс. грн. за тонну - УНИАН).

Это никак не обвалит мировой рынок семян подсолнечника – этот объем пройдет без проблем. Дело в том, что мы скорее обвалим мировой рынок масла своим количеством масла. В прошлом году мы были на втором месте по экспорту масла в Европу, на первом месте была Аргентина, в этом году мы, наверное, будем на первом.

Относительно заявлений, что предприятия остановятся – предлагайте другую цену и не вывезут подсолнечник. Никто ж не запрещает им покупать. Для того, чтобы вывезти, семечку нужно купить. А почему у них должны быть преференции?

Даже если 2 млн. вывезут, из 6,2 млн. тонн остаются те же 4 млн. тонн, которые были в прошлом году, и которые всех устраивали. Никто не говорил, что на рынке дефицит, и масла было достаточно.

Компания Кернел, крупный производитель масла:

- В результате принятия данного изменения правительство ожидает увеличения цен на семена подсолнечника, аргументируя свое решение необходимостью активизировать внутренний рынок и минимизировать влияние мирового финансового кризиса на экономику Украины. Однако такая временная отмена вывозной пошлины, как указано в законопроекте, только для товаропроизводителей или закупок по установленным минимальным ценам, не будет иметь ожидаемого эффекта по ряду причин:

Первое, это нигде не предусмотрены механизмы администрирования предложенного положения, их отсутствие даст дополнительные возможности для коррупции и злоупотреблений.

Второе, это сельхозпроизводители не имеют возможности экспортировать семена подсолнечника самостоятельно, в любом случае они будут вынуждены продавать его трейдерам, которые ни при каких обстоятельствах не станут работать с нулевой рентабельностью.

И третье, внешние рынки моментально отреагируют на принятие данного закона снижением существующих цен на подсолнечник из-за увеличения предложений к продаже.

В тоже время отмена экспортной пошлины приведет к ряду негативных последствий:

Из-за отсутствия сырья 70% предприятий масложировой отрасли остановят свою работу уже после нового года, а это минимум 25 тысяч работников, которых ожидает безработица.

Кроме того, это приведет к росту цен на внутреннем рынке на бутылированное подсолнечное масло на 40-50% от существующего уровня, Сегодня и без дефицита сырья внутреннему рынку будет сложно конкурировать с экспортом при таких темпах девальвации гривны и плохой платежеспособности дистрибьюторских сетей. Это, в свою очередь, приведет к росту цен на другие продукты, такие как маргарин, майонез, кондитерка и т.д.

Кроме того, мы потеряем внешние рынки экспорта масла, которые так непросто завоевывали последние 5 - 6 лет.

А при пессимистическом сценарии мы будем иметь вынужденный импорт растительных масел в мае-июне 2009 года для удовлетворения внутренних потребностей рынка. При таком варианте прогнозировать цены на бутылированное масло не хотелось бы вообще.

Сегодняшний уровень урожая подсолнечника позволяет МЭЗам сформировать переходящие запасы на следующий год, тем самым снизить риски резкого повышения цен на внутреннем рынке после сентября 2009 в случае получения низкого урожая в следующем году.

А конъюнктура мирового рынка на сегодня демонстрирует низкие цены на все виды сельхозпродукции, в том числе зерновые, масличные и подсолнечное масло. Только изменение тенденций мирового рынка способно обеспечить ощутимый ценовой эффект, но не отмена экспортной пошлины. Например, Аргентина и Россия, ведущие страны по выращиванию подсолнечника и экспорту масла, не отменяют пошлину, а всячески поддерживают отечественного производителя и защищают внутренний рынок.

Цены на растительные масла на мировых рынках так или иначе привязаны к ценам на нефть. Очень сложно делать прогнозы на будущее в условиях финансового кризиса, так как свое влияние на рынок сейчас оказывает не только спрос и предложение, а и кризис ликвидности. Мы очень надеемся, что в начале следующего года увидим положительные тенденции на мировом рынке, в результате которых и цена на семена подсолнечника на внутреннем рынке покажет динамику роста.

Временная отмена экспортной пошлины на семена подсолнечника в лучшем случае даст 8–9% увеличения его стоимости, что не решит сегодняшних проблем сельхозпроизводителя. Из 6,5 млн. тонн урожая этого года уже продано 2,5 млн. тонн, причем товаропроизводителями, которые вынуждены были продать, поскольку не в состоянии ждать «хорошей» цены, а также хранить выращенный подсолнечник из-за отсутствия средств. А 4 млн. тонн непроданного сырья остаются у более сильных производителей, 50% которых – крупные агрохолдинги. То есть 100 грн., на которые возможно увеличится закупочная цена за тонну подсолнечника, дадут всего 400 млн. грн. возможной дополнительной прибыли на всех, что не соотносимо с теми негативными последствиями для масложировой отрасли и всех потребителей Украины, к которым приведет введение временного разрешения на вывоз семян подсолнечника без оплаты экспортной пошлины.

Мы считаем, что необходимо разрешить Аграрному фонду осуществлять закупку подсолнечника для поддержания уровня цены на внутреннем рынке. И временно, до 1 сентября 2009 года, поднять ставки ввозной импортной пошлины на пальмовое масло до 15-20% или 1,2-1,5 евро за 1 кг. Это позволит активизировать внутреннее использование подсолнечного масло в пищевой промышленности, в частности в производстве жиров, маргаринов, майонеза и т.д.

Также необходимо снизить железнодорожные тарифы на перевозку подсолнечника, подсолнечного масла и шрота, что будет содействовать увеличению закупочных цен на подсолнечник. Кроме того, сам по себе фактор девальвации гривны будет содействовать повышению цен на подсолнечник.

Юрий ДАВЫДОВ, председатель правления ОАО «Креатив Групп»:

- Правительственный проект закона о преодолении последствий влияния мирового финансового кризиса на отечественный агропромышленный комплекс имеет однобокий подход к решению проблем масложирового рынка. Кабинет министров, предложив Верховной Раде отменить вывозную пошлину на подсолнечник, не предусмотрел никаких мер по защите внутреннего рынка от дефицита семян, с которым при либерализации экспорта масличных могут столкнуться отечественные масложировые предприятия.

Если заградительная пошлина будет упразднена, Украина начнет массированный, неконтролируемый экспорт подсолнечника. Аграрии, испытывающие финансовые трудности из-за ограниченного доступа к кредитным ресурсам и падения стоимости сельхозпродукции, будут продавать семена по любым ценам, только бы привлечь средства на проведение комплекса весенне-полевых работ.

Таким образом, отмена экспортной пошлины не принесет пользы ни сельскохозяйственным производителям, ни масложировым предприятиям.

К урегулированию ситуации на отечественном масличном рынке необходимо подходить комплексно, учитывая возможные последствия принятия однобоких решений.

Если парламент отменит вывозную пошлину на подсолнечник, то для того, чтобы не было его бесконтрольного вывоза, необходимо ввести квотирование экспорта семян. Введение квоты на экспорт семян поможет сбалансировать спрос и предложение подсолнечника на отечественном рынке. Я убежден, что такой путь решения проблемы будет оптимальным как для аграриев, так и переработчиков.

Для определения сбалансированного размера квоты на экспорт подсолнечника правительству необходимо провести консультации как с производителями семян, так и масложировыми предприятиями. Решение о квотировании вывоза подсолнечника обязательно должно приниматься одновременно с отменой экспортной пошлины на семена и никак не позже.

Марьяна Коваль (УНИАН)