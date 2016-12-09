Украина договорилась о поставках говядины в Египет

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины и компетентный орган Египта согласовали форму ветеринарного сертификата на экспорт отечественной охлажденной или замороженной бескостной говядины в это государство, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на главу ведомства Тараса Кутового.

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«Отныне рынок Египта открыт для украинской говядины», - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что ведомство уделяет большое внимание сертификации украинской продукции по стандартам «Халяль». В связи с этим Госпродпотребслужба должна признать соответствующие сертификационные центры, которые выполняют требования этих стандартов.

Как сообщал УНИАН, по данным Госпродпотребслужбы, Украина была готова начать экспортные поставки охлажденной или замороженной бескостной говядины на египетский рынок еще в середине ноября.

В августе украинские аграрные предприятия получили разрешения на экспорт курятины в Египет. Квота на поставки составляет 12 тыс. тонн. Египет в 2015 году был вторым после Китая импортером украинской сельскохозяйственной продукции.