Украина расследует “притеснение” украинской карамели в Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины проведет расследование по установлению наличия фактов дискриминационных действий со стороны Республики Беларусь в отношении законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности при реализации украинской карамельной продукции на белорусском рынке.

Об этом сказано в сообщении комиссии, опубликованном 29 ноября в газете «Урядовый курьер».

В сообщении отмечается, что в соответствии с законодательством Украины 26 ноября Межведомственная комиссия по международной торговле рассмотрела заявление кондитерской корпорации «Roshen» «О возбуждении расследования с целью установления фактов дискриминационных или недружественных действий со стороны Республики Беларусь в отношении законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины при реализации украинской карамельной продукции на белорусском рынке».

По результатам рассмотрения заявления комиссия установила, что в нем содержится достаточное количество обоснованных оснований для проведения расследования с целью установления фактов дискриминационных действий со стороны Беларуси.

Также в сообщении отмечено, что проведение антидискриминационного расследования поручено департаменту инструментов торговой защиты Министерства экономики Украины

Напомним, в августе 2008 года Беларусь ввела антидемпинговую пошлину на карамель происхождением из Украины, ввозимую на таможенную территорию республики, сроком на три года. Она установлена на карамель, не содержащую какао, в размере 11,76% от таможенной стоимости; карамель, содержащую какао, - 23,9%.

Пошлина введена в соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 25 ноября 2004 года «О мерах по защите экономических интересов Республики Беларусь при осуществлении внешней торговли товарами» на основании заключения белорусского МИД о результатах расследования в целях применения антидемпинговых мер в отношении импорта на таможенную территорию Республики Беларусь карамели происхождением из Украины.

Расследование в отношении импорта в Беларусь карамельной продукции (карамель, ирис, мягкие конфеты) из Украины было начато 28 декабря 2006 года по заявлению концерна «Белгоспищепром». МИД Беларуси завершил расследование 27 декабря 2007 года.