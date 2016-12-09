В Украину не пустили 338 тонн зараженных цитрусовых из Турции и Греции

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с начала декабря предотвратила ввоз на территорию Украины нескольких партий мандаринов и апельсинов из Турции и Греции общим весом более 338 тонн, которые были заражены средиземноморской плодовой мухой, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, зараженные грузы были задержаны в Одесской и Киевской областях. С целью недопущения подобных случаев Госпродпотребслужба направила в Турцию и Грецию ноты о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Читайте такжеВ Украину не пустили 3 тонны зараженного шалфея из Молдовы

Как сообщал УНИАН, ведомство уже неоднократно запрещало ввоз на территорию Украины турецких мандаринов из-за заражения тем же карантинным организмом - средиземноморской плодовой мухой.

Средиземноморская плодовая муха – это опасный вредитель, который уничтожает от 30 до 100% плодов персика, абрикоса, сливы в странах Средиземноморья и Южной Америки. Всего он повреждает более двухсот видов растений. Среди них практически все плодовые, многие ягодные, ряд овощных. Личинки средиземноморской плодовой мухи вызывают опадение плодов. На территории Украины этот карантинный организм отсутствует.