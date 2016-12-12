В Украине сократилось поголовье крупного рогатого скота

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине на 1 декабря 2016 года составило 3,94 млн голов, что на 3,1% меньше, чем на аналогичную дату 2015 года, сообщила Государственная служба статистики.

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В частности, поголовье коров в Украине на 1 декабря 2016 года составило 2,13 млн голов, что на 3,9% меньше, чем на 1 декабря прошлого года.

Поголовье свиней на отчетную дату сократилось на 5,6% – до 7,14 млн голов, поголовье овец и коз – на 2,9%, до 1,46 млн голов, а птицы – на 4,1%, до 213,2 млн голов.

В Госстате отметили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и зоны проведения военных действий на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, поголовье КРС в Украине к концу 2015 года составило 3,8 млн голов, что на 2,8% меньше, чем годом ранее. Поголовье коров в 2015 году сократилось на 4% – до 2,2 млн голов, свиней – на 3,5%, до 7,1 млн голов, овец и коз – на 3,2%, до 1,3 млн голов, а птицы – на 1,6%, до 210 млн голов.