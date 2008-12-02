Продажи вин «Коктебель» выросли на 23%

В Украине Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» за 10 месяцев увеличил объем продаж коньяков «Коктебель» на 45% против аналогичного периода прошлого года – до 315 тыс. дал.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Кроме того, сообщается, что за указанный период объем продаж вин «Коктебель» вырос на 23,3% - до 416,4 тыс. дал.

Сообщается, что за 10 месяцев ЗМВК «Коктебель» произвел 369,4 тыс. дал коньяка, что на 41,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было произведено 261 тыс. дал коньяка. Производство вин «Коктебель» за 10 месяцев составило 499,4 тыс. дал, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2007 года, когда было произведено 455,2 тыс. дал вина.

Как отметила директор по маркетингу ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» Наталия ВОРОЖЕЙКИНА, несмотря на кризисную экономическую ситуацию на рынке Украины, потребитель по-прежнему отдает предпочтение качественной натуральной отечественной продукции.

Справка УНИАН. Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» (Крым) – одно из крупнейших винодельческих предприятий в Украине. Завод является производителем молодых и марочных (старых и коллекционных) вин и коньяков, имеет полный цикл производства, располагает 2,2 тыс. га виноградников.

На территории ЗАО ЗМВК «Коктебель» находится крупнейшая в Европе мадерная площадка и энотека.

Контрольный пакет акций ЗАО «ЗМВК «Коктебель» принадлежит Группе компаний «Союз-Виктан».

Группа компаний «Союз-Виктан» – крупнейший производитель алкогольных напитков в СНГ. Производственные мощности компании: заводы ЛВИ в Симферополе (Крым), Рузе и Лыткарино (Московская обл.).