В Украине зафиксировали вспышки чумы свиней сразу в трех областях

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Николаевской, Полтавской и Житомирской областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, один случай заражения был выявлен в подсобном хозяйстве в городе Очаков Николаевской области. Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

Труп зараженного дикого кабана был обнаружен также на территории лесничества в Полтавской области.

В Житомирской области ветеринары зарегистрировали гибель 25 голов свиней на предприятии "Слидзевський С.В." в селе Рудня-Городище. По предварительной информации, всего на предприятии содержится 394 голов свиней.

Специалисты ветмедицины определили зоны эпизоотических очагов, защиты и контроля и проводят меры по недопущению распространения заболевания.

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Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), убытки государственного бюджета Украины из-за вспышек вируса африканской чумы свиней (АЧС) в 2017 году могут составить более 1,5 миллиарда гривень. При этом в следующем году количество вспышек смертельного вируса АЧС может увеличиться в 1,5 раза - до 117 случаев.

По данным из открытых источников, всего с начала 2016 года в Украине зарегистрированы 83 вспышки АЧС, в том числе в Одесской (22 случай), Николаевской (14), Полтавской, Харьковской (по 8), Сумской (5), Волынской, Кировоградской, Хмельницкой, Ривненской (по 4), Черкасской (3), Черниговской, Киевской (по 2), Житомирской, Черновицкой, Винницкой областях (по одному).

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.