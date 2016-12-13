Круглый стол "Сколько будет стоить новогодняя корзина для украинцев" (прямая трансляция)

Будут обсуждены вопросы: стоит ли ожидать значительного роста цен на продукты питания накануне новогодних праздников? По каким категориям есть такие угрозы? Насколько новогодняя корзина 2017 будет дороже прошлогодней? Какая ценовая ситуация на рынках продукции аграрного комплекса прогнозируется в 2017 году? Каковы факторы влияния на ценовую ситуацию по продовольственному сегменту? Какую ценовую политику будут проводить аграрные производители, посредники, торговые сети в 2017 году? Как будет развиваться спрос на аграрную продукцию в Украине в среднесрочной перспективе? Какой должна быть роль государства, достаточно ли «руки рынка»? Насколько эффективна работа Антимонопольного комитета по контролю за исполнением антимонопольного законодательства в продовольственном секторе? К участию приглашаются: директор департамента продовольствия Минаграрополитики и продовольствия Украины Николай Мороз; замдиректора Департамента экономического развития, аграрного рынка и инвестиционной политики - начальник отдела стратегического планирования и экономического прогнозирования развития аграрной экономики Минагрополитики и продовольствия Украины Андрей Кинщак; гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко; в.и.о.заместителя председателя Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей Лилия Стиренко; начальник управления контроля за регулируемыми ценами Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей Лариса Ефимова; замдиректора департамента-начальник отдела рынков потребительских товаров АМКУ Евгений Мельниченко; лидер Аграрной Партии Украины Виталий Скоцик; исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов; эксперт по аграрным вопросам Денис Марчук;аналитик Ассоциации «Свинари Украины» Александра Бондарская; заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета (ВАС) Михаил Соколов; аналитик Ассоциации Производителей Молока (АВМ) Яна Музыченко; народные депутаты Украины. Модератор круглого стола - руководитель Департамента экономических новостей УНИАН Юрий Куликов. Организатор от УНИАН - руководитель пресс-центра Ирина Головатенко (ул.Крещатик, 4, конференц-зал) Телефон: (044) 498 07 64. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.