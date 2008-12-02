«Вимм-Билль-Данн» ищет активы в ближнем зарубежье

Крупнейший в России производитель молочных продуктов «Вимм-Билль-Данн» смотрит на активы в регионах России, Белоруссии, Казахстане и на Балканах и ведет переговоры с банками о привлечении средств на пополнение оборотного капитала, сказал журналистам председатель совета директоров Давид Якобашвили, передает Рейтер.

«К лету на рынке будут хорошие активы по 100-200 млн долл.», – сказал он, добавив, что ВБД интересуют приобретения в молочной отрасли и детском питании.

По его словам, компания постоянно общается с банками на предмет привлечения средств в объеме порядка 5 млрд рублей минимум на год для пополнения оборотного капитала.

Он добавил, что инвестпрограмма Вимм-Билль-Данна на 2009 год подвергнется корректировке в сторону уменьшения, хотя месяцем ранее утверждал, что компания не будет замораживать инвестиции в развитие и экспансию.

Якобашвили также сказал, что ВБД избежал массовых увольнений. "Слава богу, увольнений пока нет", - сказал он.

Справка УНИАН. Вимм-Билль-Данн - крупнейший в России производитель молочных продуктов, крупный производитель соков и детского питания. Объединяет 37 заводов по производству продуктов питания в России, Украине, Грузии и Средней Азии.

Основные акционеры - основатели компании Давид Якобашвили, Гавриил Юшваев, Сергей Пластинин, Михаил Дубинин, Александр Орлов. Французскому пищевому концерну Danone принадлежит около 18 процентов акций ВБД.