Минагропрод выступает за отмену госрегулирования цен на продукты на постоянной основе

Министерство аграрной политики и продовольствия выступает за полную отмену государственного регулирования цен на продукты питания, пилотный проект по которой был введен в Украине в период с 1 октября 2016 года по 1 января 2017 года, сообщил директор департамента продовольствия Минагропрода Николай Мороз в ходе круглого стола в рамках специального проекта «УНИАН-АГРО».

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«Минагрополитики выступает за отмену регулирования, учитывая, что оно не оказывает существенного влияния на уровень потребительских цен, а регулирование рынка должно находиться исключительно в руках Антимонопольного комитета, если есть какие-то серьезные нарушения», - сказал он.

Мороз отметил, что со времени запуска пилотного проекта по отмене госрегулирования, ценовая ситуация в государстве существенно не изменилась. По его словам, больше всего подорожали продукты молочной группы – на 10-15% - но вызвано это было, в первую очередь, экономическими факторами.

Начальник управления контроля по регулируемым ценам Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей Лариса Ефимова, которая также присутствовала на круглом столе, сообщила, что со времени запуска пилотного проекта в Украине наблюдалось небольшое подорожание продуктов, но обусловлено оно было, в первую очередь, повышением их себестоимости.

«Все мы понимаем, если растут расходы производителей, будет расти и цена. В первую очередь, я имею в виду стоимость энергоносителей – это цена на электроэнергию. Повышение минимальной заработной платы – это также прямые расходы и это не может не отразиться на цене», - сказала она.

По мнению заместителя главы Всеукраинского аграрного совета Михаила Соколова, также принимавшего участие в обсуждении, во всех развитых странах мира отсутствует практика ценового регулирования со стороны государства, потому что этот механизм неэффективен.

«Все нормальные страны регулируют данный механизм с помощью Антимонопольного комитета и аналогичных структур. Потому что завышенные цены возникают там, где есть монополия, и это прямая сфера компетенции Антимонопольного комитета», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Кабинет министров Украины утвердил пилотный проект отмены государственного регулирования цен на продукты питания с началом 1 октября 2016 года и окончанием 1 января 2017 года.

Минэкономразвития поддерживает идею полного отказа от госрегулирования цен. В ведомстве отмечают, что вопреки идее государственного регулирования, с 2003 года рост цен на социально значимые продукты питания значительно опережает средний рост цен по всем продуктам питания.

Государственное регулирование цен на продукты питания установлено постановлением Кабинета министров от 25 декабря 1996 года №1548 «Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов по регулированию цен (тарифов)».