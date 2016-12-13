Эксперт спрогнозировал, каким будет рост цен на продукты питания в следующем году

Рост цен на продукты питания в Украине в следующем году, по прогнозу директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, незначительно превысит уровень инфляции - на 2-3%.

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«Если делать прогноз по следующему году, цены на продукты питания будут выше, чем уровень инфляции, на 2-3%», - сказал он на круглом столе в рамках специального проекта «УНИАН-АГРО», добавив, что такой прогноз верен только в том случае, если не произойдет резких скачков курса доллара.

По словам Дорошенко, накануне Нового года цены на продукты питания вырастут примерно на 10%. Эксперт отметил, что повышение цен на мясо и кондитерские изделия перед праздниками может достигать 20%. Но компенсировать это увеличение потребители смогут за счет новогодних акций, которые проводят отечественные магазины.

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«Сейчас уже начался сезон скидок в торговых сетях – от 20% до 40% на те продукты питания, которые мы с вами покупаем перед Новым годом. С одной стороны, есть повышение на 10-20%, а с другой стороны - есть эти акции», - сказал он.

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов, также присутствовавший в ходе круглого стола, отметил, что украинцам при совершении праздничных покупок нужно быть аккуратными и обращать особое внимание на маркировку продукции. Ведь нередки случаи, когда розничные сети продают простроченные товары и обвешивают своих покупателей.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует показатель инфляции по итогам 2016 года (декабрь к декабрю) на уровне 13,1-13,6% из-за умеренного роста цен, обусловленного сезонным ростом спроса, незначительным напряжением на валютном рынке и повышением волатильности цен на мировых сырьевых рынках.

В следующем году правительство ожидает снизить инфляцию до однозначного показателя в 8,1%.

Ключевые рейтинговые агентства прогнозируют показатель инфляции в Украине по итогам 2016 года на уровне 14%, в 2017-2018 годах - на уровне 8-9,5%.