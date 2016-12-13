Цены на "молочку" до конца года вырастут на 5-10% - эксперт

Цены на молоко и молочные продукты до конца текущего года вырастут на 5-10% в связи с сезонным сокращением производства этой продукции, сообщила аналитик Ассоциации производителей молока Яна Музыченко на круглом столе в рамках специального проекта «УНИАН-АГРО».

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«До конца года мы ожидаем, что цены на молоко и молочные продукты вырастут в среднем на 5-10%», - сказала она, добавив, что уже в первом полугодии следующего года производство молока снова увеличится и цены несколько снизятся.

По данным эксперта, стоимость литра молока с начала 2016 года увеличилась почти на 3 грн. Вызвано это преимущественно ростом цен на эту продукцию на мировом рынке, увеличением себестоимости производства и активизацией экспорта украинской молочки.

Музыченко отметила, что основными странами-импортерами отечественных молочных товаров являются Казахстан, Молдова и Грузия.

По данным аналитика Ассоциации свиноводов Украины Александры Бондарской, также принимавшей участие в обсуждении круглого стола, подорожали и другие виды продукции животноводства. Так, цены на украинскую свинину в декабре по сравнению с ноябрем выросли от 4% до 11,6% (в зависимости от продаваемой мясной части). Но по сравнению с декабрем 2015 года цены почти не изменились.

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Согласно данным эксперта, на цены повлияла потребительская активность населения, сезонные колебания спроса и предложения, динамика цен на ресурсы. Кроме того, выросли затраты производителей – подорожали ветеринарные препараты (от 5% до 70%) и корма.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам главы совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадима Чагаровского, поступление молока на украинские перерабатывающие предприятия в 2016 году сократится по сравнению с 2015 годом на 7-9% и составит 4,2-4,3 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, в 2015 году Украина существенно сократила производство молочной продукции. В частности, производство молока снизилось на 11%, сливочного масла – также на 11%, спредов и жировых смесей – на 31%, свежего неферментированного сыра – на 9%, жирных сыров – на 5%, йогуртов – на 9%, а молокосодержащих продуктов – на 10%.

Производство замороженной свинины в Украине в 2015 году выросло на 10,1% по сравнению с 2014 годом – до 15,8 тыс. тонн. В прошлом году на внутреннем рынке было реализовано 775 тыс. тонн свиного мяса, что на 10% меньше, чем в 2014 году, и на 22% меньше, чем в 2013 году.