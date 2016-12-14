Сельхозпроизводство в Украине в январе-ноябре выросло на 3%

Рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-ноябре 2016 года составил 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период, по сравнению с январем-ноябрем 2015 года, нарастили производство на 4%, а население – на 1,6%.

Производство растениеводческой продукции за 11 месяцев текущего года выросло на 5,3% по сравнению с январем-ноябрем 2015 года. Рост производства в сельхозпредприятиях и в домохозяйствах составил 6,1% и 4,2% соответственно.

В то же время производство животноводческой продукции в январе-ноябре 2016 года сократилось на 2,9%. На предприятиях сокращение составило 2,4%, а в хозяйствах населения – 3,2%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году производство сельскохозяйственной продукции в Украине сократилось на 4,8% по сравнению с 2014 годом. Сельскохозяйственные предприятия в прошлом году произвели на 5,2% меньше, чем годом ранее, а население сократило производство на 4,3%.