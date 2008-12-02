Экспорт зерна из Украины составил 10,6 млн. тонн

Экспорт зерна из Украины за 5 месяцев МГ составил 10,6 млн. тонн.

Об этом сообщил сегодня в ходе прямой телефонной линии Кабинета Министров Украины министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

«За 5 месяцев маркетингового года, с ноябрем включительно, было экспортировано 10,6 млн. тонн зерна и 1,9 млн. тонн масличных, где доминировал рапс», – сказал министр.

Он отметил, что министерство свои прогнозы экспорта не пересматривало. «Прогнозы не пересматривали с конца октября, когда мы заявили объем производства зерна в текущем сезоне на уровне 51,3 млн. тонн, и такое производство зерна плюс переходящие запасы обуславливают, что экспорт зерна из Украины должен быть на уровне 23 млн. тонн», – напомнил Ю.МЕЛЬНИК.

Кроме того, министр отметил, что в октябре-ноябре темпы экспорта снизились и «это снижение было для нас прогнозированным». По данным министра, в сентябре экспорт зерна составил 2,8 млн. тонн, в октябре – 2,2 млн. тонн, в ноябре – чуть больше 1,8 млн. тонн.

«Эта кривая идет вниз. Можно спрогнозировать, что и в декабре показатель не будет больше, чем 1,8 млн. тонн», – сказал Ю.МЕЛЬНИК. При этом он отметил, что «реального увеличения темпов экспорта мы ожидаем с февраля».