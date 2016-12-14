Госстат назвал область-лидера по росту цен

Наибольший уровень инфляции в ноябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем, октябрем, зафиксирован в Николаевской области, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Согласно сообщению, инфляция в Николаевской области в ноябре составила 2,6%.

По данным Госстата, наименьшая инфляция в ноябре зафиксирована в Волынской и Тернопольской областях на уровне 1%.

В ноябре продукты питания больше всего подорожали в Херсонской области – на 29%, алкогольные напитки – в Сумской области (на 3,3%).

Как сообщал УНИАН, инфляция (рост потребительских цен) в Украине в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем замедлилась до 1,8% с 2,8%, зафиксированных в октябре к сентябрю.