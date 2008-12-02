МинАП выступает за временную отмену пошлины на подсолнечник

МинАП выступает за временную отмену экспортной пошлины на подсолнечник до мая-июня 2009 г.

Министерство аграрной политики Украины выступает против квотирования экспорта подсолнечника, а поддерживает временную отмену экспортной пошлины до мая-июня 2009 года.

Об этом сообщил сегодня в ходе прямой телефонной линии Кабинета Министров Украины министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

"Мы не поддерживаем идеологию количественных ограничений, а поддерживаем идеологию регулирования периода, на который будет отменена экспортная пошлина на подсолнечник", – сказал он.

По мнению министра, целесообразно отменить вывозную пошлину на семена подсолнечника до мая-июня 2009 года. В этом случае Украина сможет экспортировать 200-300 тыс. тонн семян в месяц, а за 4-5 месяцев – 1-1,2 млн. тонн, что позволит сохранить баланс спроса и предложения семян на внутреннем рынке и не допустить вывоза подсолнечника в чрезмерных объемах.

По мнению Ю.МЕЛЬНИКА, если будет введено квотирование экспорта подсолнечника, потребуется 2-3 месяца только на подготовку документов и получение разрешений.