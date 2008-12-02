Минимальная цена подсолнечника может составить 1,641 тыс. грн./т

Минимальная цена на подсолнечник может быть установлена на уровне 1,641 тыс. грн. за тонну.

Об этом сообщил сегодня в ходе прямой телефонной линии Кабинета Министров Украины министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

«Я думаю, завтра на заседании правительства эта норма будет принята, после чего будет приказ Министерства аграрной политики относительно утверждения минимальной цены на подсолнечник. Мы ее видим сегодня на уровне 1,641 грн. за тонну», – сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве аграрной политики считают, что установление минимальных цен на семена подсолнечника обусловлено неблагоприятной ценовой ситуацией на внутреннем рынке зерна, которая проявляется в значительном превышении предложения семян подсолнечника над спросом на них и резком снижении закупочных цен до уровня, который ниже себестоимости их производства.