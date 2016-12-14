21% кандидатов от Аграрной партии избраны в местные советы

По итогам выборов, состоявшихся 11 декабря в объединенных территориальных общинах Винницкой, Волынской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей, 54 представителя Аграрной партии с 256 выдвинутых кандидатов стали депутатами местных советов. Этот показатель составляет 21% от общего количества выдвинутых при поддержке партии кандидатов.

«Привычка побеждать должна быть в крови наших однопартийцев. Первые выборы в новообразованных общинах десяти областей Украины еще раз подтвердили, что дух победителей уже присутствует в наших региональных организаций. Аграрная партия Украины прошла в 80% общин, где мы принимали участие в выборах!» - заявил, комментируя результаты выборов от 11 декабря лидер Аграрной партии Виталий Скоцик в Запорожской области, где находится с официальным визитом с целью поддержки кандидатов от партии на выборах в объединенные территориальные общины.

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В частности, в Винницкой области депутатами стали 10,53% из выдвинутых кандидатов, в Волынской — 21,74%, в Запорожской — 90,91%, в Одесской - 15,38%, в Полтавской — 50%, в Ровенской — 21,43%, в Херсонской — 53,85%, в Черниговской — 23,66%.

Напомним, на прошлых местных выборах осенью 2015 года Аграрная партия получила в целом по Украине почти 8% голосов избирателей и по количеству депутатских мандатов заняла 5-е место среди всех политических партий Украины. Последние выборы показали, что поддержка партии среди избирателей растет. Об этом свидетельствует результат в 21%.