В украинцев хотят украсть землю, не открывая рынок земли - эксперт

Об этом заявил лидер Аграрной партии Виталий Скоцик в эфире телеканала «ЗИК» в программе Остапа Дроздова 13 декабря.

По его словам, попытки кражи земли имеют две основные формы.

«Чтобы украсть землю, не обязательно даже открывать рынок. У некоторых есть идея захватить даром государственную землю, которой почти 10 млн гектаров. В нее формально нет владельца, ее хотят просто переподчинить себе. Второе направление - забрать у людей то, что было разделено на паи, то есть «отжать» или выманить за копейки », - пояснил политик.

Он напомнил, что социологические исследования указывают: более 85% граждан Украины выступают против купли-продажи земли. Это сельские и городские жители почти в равной пропорции. Те, кто стремится присвоить землю, не решаются прямо идти против общественного мнения. Поэтому делаются завуалированные попытки получить право собственности, не называя это рынком земли. В частности, попытки продавить через парламент законопроекты о продаже прав на аренду земли и эмфитевзис на 50 лет, фактически и предлагают торговлю землей в косвенной форме.

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Виталий Скоцик напомнил, что в Украине есть 42 миллиона гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Украинцы обладают очень плодородными почвами, но не имеют представления о настоящей цене земли, поэтому риск махинаций большой.

«Землю оценивать можно по многим методикам. Самый простой способ - рыночная стоимость, которая может быть сформирована в результате действия спроса и предложения. Здесь есть три подхода. Если бы гипотетически вступил в действие свободный рынок земли, и его игроками были исключительно физические лица - граждане Украины, то рядовой украинец мог бы купить гектар земли за 500 долларов. Если бы игроками рынка были юридические лица-украинцы, стоимость гектара была бы уже 1500 долларов. А при условии, что на рынке будут оперировать иностранные юридические лица и граждане, цена земли составит уже 6-7 тысяч долларов за гектар на начальном этапе, а в дальнейшем - 12-15 тысяч долларов », - подчеркнул Виталий Скоцик.

Напомним, Аграрная партия в течение последних двух лет противостояла попыткам внедрить «дикий» рынок земли. В частности, провела 8 всеукраинских аграрных забастовок, во время которых требовала продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, и парламент в конце сделал это. На базе Аграрного совета Аграрной партии сформирована экспертная группа, которая разрабатывает полный пакет законодательства по обороту земель, который позволит завершить земельную реформу, согласовав интересы граждан и государства.