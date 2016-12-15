В Тернопольской области площади озимых культур по сравнению с прошлым годом уменьшились на 9,6% до 199,2 тыс. гектар

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария Дерманская, под урожай 2017 года посеяны озимые зерновые культуры на площади 199,2 тыс. га.

Это на 21,2 тыс. га меньше, чем в прошлом году.

Озимую пшеницу посеяли на площади 180,3 тыс. га (-9,4%), озимая рожь - 1,2 тыс. га (-14%), озимый ячмень - 17,7 тыс. Га (-11,8%) .

«Сентябрь был очень сухой, не сеяли, ждали дождей. В октябре дожди были длительные, а потом похолодание. Кроме этого, через затяжные дожди не смогли собрать сою и кукурузу, которые были предшественниками под озимые», - объяснила причины уменьшения посевных площадей озимых Дерманская.

Озимого рапса посеяно 64,5 тыс. га (на 18,% больше в сравнении с прошлым годом).