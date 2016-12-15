Кабмин предлагает передать земли вне населенных пунктов в управление объединенных общин

Кабинет министров Украины подаст в Верховную Раду отдельный законопроект о передаче земель вне населенных пунктов в управление объединенных территориальных общин, что позволит им привлекать инвестиции и развивать свои регионы.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на форуме объединенных общин в Киеве.

«Мы подадим отдельный законопроект, в котором будет написано, что все земли передаются в управление объединенных территориальных общин», - сказал он.

При этом Гройсман отметил, что первая попытка принять подобный законопроект провалилась из-за добавления в него популистских норм между первым и вторым чтением.

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«Все земли должны быть переданы в управление объединенных территориальных общин. Мы уже подавали такой законопроект, но к нему начали привязывать все остальные сельсоветы. Это дешевый популизм, это спекуляция. Они хотят отобрать мотивацию для добровольного объединения, уничтожить реформу», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, полномочия местных советов по распоряжению землей были ограничены территорией населенных пунктов Земельным кодексом в 2002 году. В 2012 году полномочия по распоряжению всеми сельхозземлями госсобственности получило Государственное агентство земельных ресурсов (теперь Госгеокадастр).

19 апреля 2016 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №4355 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения полномочий органов местного самоуправления по управлению земельными ресурсами и усиления государственного контроля за использованием и охраной земель». Однако в законопроект были внесены поправки, предусматривающие распространение его действия не только на объединенные территориальные общины, но и на все остальные формы местного самоуправления.