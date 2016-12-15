Политическое развитие Литвы должно стать примером для Украины – эксперт

Украинцы должны более внимательно следить за процессами, которые происходят в Литве. Это государство является очень надежным партнером, и политические тренды, которые она задает, для нас очень важны.

Такое мнение высказал лидер Аграрной партии Виталий Скоцик в своем блоге на ЛИГА.

"Во вторник, 13 декабря, Сейм Литвы утвердил новое правительство страны. Для меня как лидера Аграрной партии это событие стало действительно знаковым, поскольку впервые право на формирование правительства получил наш партийный партнер в Литве - Союз крестьян и зеленых. Новым премьер-министром страны стал политик, который возглавлял партийный список "Зеленых" и крестьян на последних выборах - Саулюс Сквернялис", - написал Виталий Скоцик.

Он напоминает, что в октябре эта партия выиграла парламентские выборы в Литве. Литовцы проголосовали за Союз зеленых и крестьян не в последнюю очередь потому, что они вышли с очень понятной программой, как инвестировать больше в регионы Литвы, а также, как прекратить эмиграцию литовцев до более богатых стран ЕС, - подчеркнул политик.

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"В Украине очень много внимания обращают на рост популярности євроскептичних и праворадикальных сил в Европе, но мало обращают внимание на тренды, которые заметны в наших надежных партнеров. Для меня лично триумф Союза крестьян и зеленых служит большим вдохновением. Вдохновляет не только их блестящая победа на выборах, но и то, как ответственно и профессионально подошли к созданию коалиции и формированию правительства вместе с социал-демократами. Рад, в частности, что в правительстве на должности министра иностранных дел Литвы остался большой друг Украины Линас Линкявичюс", - отметил Виталий Скоцик.

По его мнению, Литва остается очень важным партнером Украины. Это одна из тех стран, на которую Украина действительно может положиться при любых условиях. Поскольку в Вильнюсе очень четко понимают: безопасность Литвы неразрывно связана с безопасностью Украины.

"Считаю, что в Украине недооценивают партнерство с этой республикой", - подытожил Виталий Скоцик.