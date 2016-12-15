С января Украина экспортировала сахара в три раза больше, чем за весь 2015 год

Украина за 11 месяцев текущего года экспортировала в три раза больше сахара, чем за весь прошлый год, – 335,2 тысячи тонн на сумму 166,8 миллиона долларов, сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор" Андрей Дыкун.

"В этом году отрасль показывает самый лучший показатель за последнее десятилетие. Мы делаем качественный продукт, этот продукт сегодня экспортируем, и экспортировали мы уже за 11 месяцев этого года в три раза больше, чем за весь предыдущий год", - сказал он.

По словам Дыкуна, Украина смогла достичь такого рекордного показателя в условиях, когда экспорт в страны ЕС ограничен квотой в 20 тысяч тонн, которую наша страна исчерпала еще в январе. При этом Еврокомиссия не намерена увеличивать ее объем в ближайшее время.

"Был пересмотр квот, мы общались с европейскими чиновниками… Они не хотят ее увеличивать… Мы работаем над поиском новых клиентов для нашей продукции", - сообщил глава ассоциации.

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Он подчеркнул, что искать новые рынки сбыта нужно не только украинским сахаропроизводителям, но и изготовителям других видов продукции с добавленной стоимостью – кондитерам, мукомолам, молочникам и мясникам.

По данным координатора Совета по вопросам экспорта продовольствия Богдана Шаповала, который также присутствовал на пресс-конференции, только 16% экспортируемой из Украины продукции создает добавленную стоимость, что соответствует прошлогоднему показателю.

"40% от экспортной выручки Украины – это аграрная продукция, но только 16% из этой аграрной продукции – это продукция с добавленной стоимостью", - отметил он.

По прогнозам эксперта, в следующем году доля этой продукции может незначительно вырасти – до 17-17,5%, но не более того.

По мнению Шаповала, наиболее приоритетными для экспорта украинской аграрной продукции являются рынки Африки и Азии. В следующем году Совет по вопросам экспорта планирует организовать около 14 торговых миссий в эти страны, наиболее интересными из которых эксперт считает миссии по молочной и мясной продукции.

"Нам необходимо двигаться в Африку и Азию, а ЕС – это скорее имидж для нас и какая-то небольшая доля нишевой продукции", - подчеркнул Шаповал.

Вице-президент Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк, также принимавшая участие в пресс-конференции, отметила, что Украина за последние 3 года существенно ухудшила свои позиции в рейтинге экспортеров молочной продукции в мире.

"Украина в рейтинге мировых молочных экспортеров в 2016 году спустилась на 42-е место по итогам 10 месяцев. Хотя еще в прошлом году за этот же период мы были на 40-м месте, а в 2014 – на 28-м", - сказала она.

По данным Лавренюк, основными странами-импортерами отечественной молочной продукции являются Казахстан, Грузия, Молдова. А в 2016 году благодаря выставкам и торговым миссиям украинское молоко появилось на рынках Египта, ОАЭ, Китая, Вьетнама и Бангладеш.

Согласно пресс-релизу организаторов пресс-конференции, в 2016 году Украина также открыла новые рынки сбыта для отечественной свинины. Так, в текущем году украинская продукция появилась на рынках Армении и Гонгконга. Удельный вес этих стран в общей структуре отечественного экспорта свинины составляет 22% и 16% соответственно. Крупнейшим импортером свинины по-прежнему остается Грузия – 47%. Также наша страна периодически осуществляет небольшие поставки этой продукции на рынки Казахстана, Азербайджана и Южной Кореи.

Согласно данным президента ассоциации "Свиноводы Украины" Артура Лозы, который также участвовал в пресс-конференции, в Украине существует тенденция к увеличению разрыва между спросом и предложением на рынке свинины. А это приведет к увеличению импорта этой продукции из-за рубежа.

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"Экономически появятся предпосылки для импорта в Украину свинины из других стран. В первую очередь это может быть Польша, Бразилия, Канада, то есть те страны, которые проявляют серьезный интерес к импорту украинской свинины", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 миллиарда долларов. Основные статьи экспорта - зерновые и подсолнечное масло. Удельный вес экспорта сельхозпродукции в товарной структуре экспорта Украины в 2015 году составил рекордный показатель - 38,2%.

В прошлом году 45% украинского экспорта продовольствия ушло в страны Азии, 28,2% - в Европу, 13,6% - в Африку и 10% - в страны СНГ. Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры - 16% от общего экспорта, жиры и масла - 9% и масличные культуры - 4%.