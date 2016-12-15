В Украине могут появиться "спиртовые короли" – эксперт

Такое мнение высказал лидер Аграрной партии Виталий Скоцик сегодня во время рабочей поездки на Херсонщине, комментируя дискуссию, возникшую между работниками отрасли и правительством.

По его мнению, законопроект № 5445 «О демонополизации и внедрении рыночных принципов функционирования спиртовой отрасли», поданный правительством в Верховную Раду, содержит несколько рисков. Прежде всего, речь идет о том, что покупателям заводов на 7 ближайших лет предоставляется исключительное право на производство и реализацию пищевого спирта в пределах приобретенных мощностей.

«Такая норма будет иметь следствием создание частной олигополии на рынке спирта. То есть несколько олигархов поделят его между собой и будут диктовать правила игры. Появление «спиртовых королей» вряд ли может способствовать прозрачности рынка», - считает Виталий Скоцик.

Кроме того, указывает он, в законопроекте предлагается ограничение оборота рынка спирта в размере 19 млн. декалитров. По подсчетам экспертов рынка, спрос составит 21 млн. дал пищевого спирта. По их мнению, количественное ограничение рынка спирта может способствовать развитию теневого рынка.

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«Профсоюз работников АПК в ГП «Укрспирт» вышел на акции протеста, потому что правительство, по ее мнению, предлагает кулуарные проекты приватизации, которые имеют целью продажу предприятий заинтересованным олигархам, без учета прав коллективов», - подчеркнул Виталий Скоцик.

Напомним, ранее он заявил, что от продажи «Укрспирта» государство больше потеряет, чем получит.

«Если даже предположить, что удастся продать предприятие за 400 млн. долларов, как говорится в самых оптимистических прогнозах МинАПК – этот ресурс слишком мал. Алкогольная отрасль всегда достаточно прибыльна. И большинство стран не зря держат производство спирта под государственным контролем. Относительно Украины, то для нас более актуальная проблема – эффективность менеджмента госкомпаний», – убежден Виталий Скоцик.