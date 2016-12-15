В супермаркетах после муки и гречки появилась овсянка от государства: "Аграрный фонд" представил собственную ТМ (фото)

Публичное акционерное общество "Аграрный фонд", занимающееся форвардными закупками, вышло на розничный рынок овсяных хлопьев с собственной торговой маркой и уже начало продажи своего продукта в национальных торговых сетях Украины, сообщила пресс-служба госпредприятия со ссылкой на руководителя департамента малого и среднего бизнеса Юрия Меленчука.

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«Мы запаковали первую партию овсяных хлопьев и смеси хлопьев. На этот раз мы начинаем продажи не только в Киеве, а сразу во всех городах-миллионниках, а также Виннице и Хмельницком», - приводятся в сообщении слова Меленчука.

Согласно его данным, хлопья ТМ «Аграрный фонд» будут продаваться в упаковках по 400 и 800 граммов. Первая партия запакована в объеме 38 тонн.

«При производстве хлопьев мы будем находиться в среднем ценовом сегменте и будем держать баланс цена-качество», - цитирует пресс-служба Меленчука.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года ПАО «Аграрный фонд» впервые вышел на розничный рынок муки с собственной ТМ, а в конце октября - на рынок гречки.

Аграрный фонд был создан в 2013 году. В его функциональные обязанности переданы форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.

В 2015 году «Аграрный фонд» сократил чистую прибыль по сравнению с 2014 годом в 4,3 раза - до 154,6 млн грн. Чистый доход госпредприятия в прошлом году составил 2,9 млрд грн, что на 3,7% больше, чем в 2014 году.