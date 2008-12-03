Кризис может привести к банкротству сельхозкомпаний - эксперты

Тяжелое экономическое положение в стране, низкие цены на сельхозпродукцию, превалирование предложения над спросом, приостановка кредитования банками аграрного сектора уже привели к невозможности погашения задолженности некоторыми субъектами хозяйствования и первым судебным искам о взыскании долгов. Как говорится в сообщении пресс-центра Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), по мнению специалистов, этот процесс может стать массовым и привести к банкротству многих предприятий агропромышленного комплекса.

В частности, ЗАО «Рамбурс-Элеватор» (предприятие Группы компаний «Рамбурс»), крупный оператор на рынке зерна, обратилось в суды с исками о взыскании задолженности и применении штрафных санкций к ООО «Каменец-Подольский комбикормовый завод» (Хмельницкая область) и ООО «Рогатин-Корм» (Ивано-Франковская область). Эти предприятия входят в Группу компаний «Авангард», которая занимается производством куриных яиц.

Причиной обращения в суды стало невыполнение указанными предприятиями в течение трех месяцев обязательств по оплате за поставленное в августе 2008 года зерно на сумму более чем 1,2 млн. грн.

«Причиной невыполнения ООО «Каменец-Подольский комбикормовый завод» и ООО «Рогатин-Корм» своих договорных обязательств перед ЗАО «Рамбурс-Элеватор» может быть их финансовая несостоятельность в условиях развивающихся кризисных процессов в экономике Украины», - считает руководитель юридической службы Группы «Рамбурс» Александр ТОМКИН.

"Сложившаяся ситуация в отношении групп компаний "Рамбурс" и "Авангард" во многом симптоматична", - отмечает президент ассоциации УКАБ Алекс ЛИССИТСА. «Дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране, ограничения банков в кредитовании аграрного сектора могут привести к массовым банкротствам в сельском хозяйстве. Сейчас правительству нужно очень внимательно отнестись к проблемам аграриев, чтобы они не растеряли тот потенциал, который значительно вырос в последние годы", - считает эксперт.