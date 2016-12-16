Украинские аграрии уже экспортировали более 20 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 – июнь 2017) экспортировали 20,1 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Читайте такжеУкраина экспортировала агропродукции более чем на $10 миллиардов

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 10,6 млн тонн, ячменя – около 4,1 млн тонн, кукурузы – 5,3 млн тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 165,1 тыс. тонн муки, из которых 164,5 тыс. тонн составляет пшеничная мука и 0,6 тыс. тонн – другие виды этого продукта.

Как сообщал УНИАН, в 2015-2016 МГ (июнь 2015 – июль 2016) Украина экспортировала рекордный объем зерна – 39,4 млн тонн, побив рекорд 2014-2015 МГ в размере 34,8 млн тонн. Эксперты ожидают, что экспорт зерновых в текущем МГ составит 41 млн тонн.

По прогнозам Минагропрода, урожай зерновых в текущем году составит 64,2 млн тонн.