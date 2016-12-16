Украина экспортировала агропродукции почти на $12 миллиардов

Украинские сельхозпроизводители в январе-октябре текущего года поставили на внешние рынки аграрной продукции на 11,8 миллиарда долларов, что составляет 40,7% в общей структуре национального экспорта, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Наибольшую долю в структуре украинского экспорта занимают зерновые культуры (4,8 миллиарда долларов), жиры и масло животного или растительного происхождения (3,1 миллиарда долларов), готовые пищевые продукты (1,8 миллиарда долларов).

Согласно сообщению, импорт сельхозпродукции в Украину за отчетный период составил 3,1 миллиарда долларов - 9,9% в структуре национального импорта. В структуре импорта преобладают продукты растительного происхождения (1 миллиард долларов) и готовые пищевые продукты (1,4 миллиарда долларов).

Положительное сальдо внешней торговли аграрными товарами за 10 месяцев 2016 года составило 8,7 миллиарда долларов.

Пресс-служба напомнила, что экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 миллиарда долларов (38,1% в общей структуре национального экспорта). Основные статьи экспорта - зерновые и подсолнечное масло. Импорт за отчетный период составил 3,5 миллиарда долларов (9,3% от общенационального импорта). Торговое сальдо этой группы товаров продемонстрировало положительный результат в размере 11 миллиардов долларов.

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Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в прошлом году 45% украинского экспорта продовольствия ушло в страны Азии, 28,2% - в Европу, 13,6% - в Африку, и 10% - в страны СНГ. Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры - 16% от общего экспорта, жиры и масло - 9% и масличные культуры - 4%.

Крупнейшими европейскими потребителями украинской сельхозпродукции в 2015 году были Германия, Польша, Франция, Италия и Испания, на которые пришлось 29% поставок продовольствия. Вместе с тем, доля стран СНГ в украинском импорте уменьшилась до 9,1%.

Согласно данным Госстата, дефицит внешней торговли товарами в Украине в январе-октябре 2016 года составил 2,1 миллиарда долларов против 397,1 миллиона долларов профицита за аналогичный период прошлого года. Экспорт товаров из Украины в январе-октябре 2016 года к январю-октябрю 2015 года снизился на 7,9% – до 29,1 миллиарда долларов, импорт – на 0,1%, до 31,2 миллиарда долларов.