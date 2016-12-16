Украинцам обещают продавать качественный "социальный" хлеб по цене от 3 гривен

Как говорится в опубликованном на днях пресс-релизе компании, в 750 фирменных точках розничной торговли Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областей (на подконтрольной Украине территории) будет продаваться хлеб по специальным низким ценам, при этом высокий стандарт качества продукции сохранится. Программа стартует уже 19 декабря.

По словам руководителя Lauffer Bakery Виталия Балыхина, стоимость такого хлеба будет самой низкой среди остальной хлебобулочной продукции Lauffer Group.

Виталий Балыхин подчеркнул, что являясь одним из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в Украине, Lauffer Group понимает свою большую социальную ответственность. «Хлеб – один из немногих продуктов, без которого сложно обойтись. Однако сегодня в стране сложилась непростая экономическая ситуация, люди пытаются экономить на всем. Поэтому наша компания хочет оказать посильную поддержку покупателям. Помимо многочисленных благотворительных акций, мы приняли решение продавать один из сортов нашей продукции по специальной, наиболее низкой цене, сохраняя стандарт качества», – сказал Балыхин.

Он добавил, что в ассортименте фирменных магазинов позиции программы «Социальный хлеб» будут составлять не менее 10 % от всего ассортимента.

Так, согласно информации компании, в Донецкой области Селидовский, Кураховский и Константиновский хлебозаводы будут поставлять хлеб «Обеденный» по цене 6,1 грн. Хлебозаводы Дружковский, Покровский и Мариупольский будут выпускать два сорта «социального» хлеба – «Обеденный» (6,2 грн – в Дружковке, 6,1 грн – в Покровске, 5,7 грн – в Мариуполе) и «Добрый» (в Мариуполе – 5,5 грн, в Дружковке и Покровске – 5,2 грн). Также руководство Lauffer Group заявило о готовящемся проекте продажи хлеба «Обеденный» в Северодонецке (Луганская область). Предполагается, что его стоимость будет составлять 5,8 грн.

В Харьковской области покупатели смогут приобрести хлеб «Орельский» по цене 3,8 грн, а также хлеб «Дарницкий» стоимостью 4,4 грн. В Одесской области планируется реализовывать хлеб «Черноморский» (5,75 грн) и «Новосельский» (6 грн). В Днепре батон «Пшеничный» можно купить за 3,06 грн.