Ющенко поручил Кабмину срочно решить проблемы АПК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что правительство должно безотлагательно урегулировать ряд актуальных вопросов в аграрном секторе экономики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Во время моей встречи с работниками аграрного сектора экономики, которая состоялась 12 ноября этого года, затрагивался ряд актуальных вопросов, требующих безотлагательного урегулирования», – говорится в письме Президента Украины на имя премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Важнейшие из них следующие:

1. Значительное снижение цен на сельскохозяйственную продукцию. Так, по оперативным данным регионов, по состоянию на 14 ноября этого года закупочная цена на пшеницу 3-го класса в среднем по Украине составляла 1054 грн. за тонну, что на 19% ниже, чем по состоянию на аналогичную дату прошлого года и на 22% ниже, чем на начало текущего года. Средняя цена на пшеницу 4-го класса за год снизилась на 20%, а с начала текущего года – на 23%, на пшеницу 6-го класса – соответственно, на 39% и 42%. Еще более поражающей была динамика уменьшения цен на подсолнечник (соответственно, на 56% и 61%). Цена на молоко с начала этого года снизилась на 4%.

«Несмотря на такое снижение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, на потребительском рынке подобные тенденции не возникли. Цены на хлеб, масло, молочные продукты снизились незначительно, или даже возросли», – отмечает Президент Украины.

2. Недостаточное финансирование Аграрного фонда. В соответствии с последними изменениями к Государственному бюджету Украины на 2008 год Аграрному фонду предусматривается дополнительно выделить 1 млрд. грн. для осуществления закупок сельскохозяйственной продукции в октябре – ноябре этого года. Однако в октябре выделено лишь 100 млн. грн., в ноябре – 272 млн. гривень.

По убеждению главы государства, такое финансирование абсолютно не отвечает потребностям сельхозпроизводителей и в очередной раз свидетельствует о неадекватности действий правительства. Кроме того, требует тщательного анализа ситуация с хранением зерна, закупленного Аграрным фондом. Расходы на эти цели достигают 500 млн. грн. в год – это средства, которые можно использовать на строительство собственных элеваторов.

3. Вызовы, связанные с необходимостью экспортировать рекордные объемы зерна и масличных культур. По оценкам экспертов, нынешний рекордный урожай зерновых позволяет экспортировать более 20 млн. тонн зерна. С начала маркетингового года экспортировано приблизительно 10 млн. тонн зерновых и 2 млн. тонн масличных. В.ЮЩЕНКО считает первоочередной обязанностью власти обеспечить в дальнейшем эффективную и согласованную работу всех структур, причастных к обслуживанию экспорта.

Президент Украины подчеркивает, что государство должно играть более активную роль в сфере внешнеэкономических отношений для создания более привлекательных условий экспорта отечественной продукции, в частности путем заключения межгосударственных соглашений, снижения ставок экспортной пошлины, своевременного возвращения налога на добавленную стоимость.

4. Отсутствие положительных сдвигов в животноводстве. Поголовье скота в Украине продолжает сокращаться. В частности, по данным Государственного комитета статистики Украины, по состоянию на 1 ноября 2008 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось на 8%, в том числе коров - на 6,3%. Поголовье свиней в государстве за тот же период сократилось на 12,4%.

К уничтожению отечественного животноводства приводит наращивание импорта мяса, объем которого за январь–октябрь составил 436 тыс. тонн, что в 2,4 раза больше, чем в прошлом году. При этом, по прогнозным балансам, для удовлетворения внутреннего спроса Украина должна импортировать в год около 230 тыс. тонн.

5. Угрозы ухудшения условий кредитования аграриев. Снижение цен на аграрную продукцию осложняет расчеты аграриев по полученным кредитам, объем которых превышает 14 млрд. грн., а также перспективы привлечения дополнительных ресурсов.

С целью недопущения ухудшения финансового состояния сельскохозяйственных предприятий, глава государства считает целесообразным разработать ряд мероприятий, в частности, содействие пролонгации привлеченных кредитов, продолжение государственной поддержки кредитования в следующем году.

6. Необходимость учета в полном объеме потребностей аграрного сектора в финансовых ресурсах при проработке проекта Государственного бюджета Украины на 2009 год. По оценкам экспертов, на следующий год потребности аграриев составляют более 15 млрд. гривень.

Глава государства просит правительство безотлагательно рассмотреть затронутые проблемы и принять меры для их урегулирования.