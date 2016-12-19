Потребительские настроения украинцев ухудшились – исследование
Индекс потребительских настроений в Украине в ноябре снизился на 4,1 пункта по сравнению с октябрем - до 47,4.
Соответствующие данные содержатся в исследовании GfK Ukraine.
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При этом индекс ожидаемого развития экономики в течение ближайшего года снизился на 3,7 пункта по сравнению с октябрем и составил 40,6.
Индекс ожидаемых изменений личного материального положения понизился на 4,9 пункта – до 43,2, а индекс целесообразности больших покупок не изменился и составил - 58,8.
Индекс инфляционных ожиданий увеличился на 1,2 п. – до 190,2.
«Уменьшение индекса потребительских настроений в ноябре 2016 связано с усилением девальвационных ожиданий. Наибольшее падение испытал индекс текущего личного материального положения. В то же время индекс целесообразности делать крупные покупки в ноябре не изменился и остался на уровне октября. Однако, несмотря на ухудшение показателей в ноябре, среднее значение индекса потребительских настроений за 11 месяцев 2016 выше, чем среднее значение индекса за 11 месяцев прошлого года», ─ говорится в сообщении компании.
Как сообщал УНИАН, потребительские настроения украинцев в октябре улучшились на 1,5 п. - до 51,6 за счет увеличения индекса целесообразности больших покупок, а также оценки текущего материального положения.
Базовая инфляция в Украине в ноябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась и составила 0,5% после инфляции 0,9% в октябре.