Потребительские настроения украинцев ухудшились – исследование

Соответствующие данные содержатся в исследовании GfK Ukraine.

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При этом индекс ожидаемого развития экономики в течение ближайшего года снизился на 3,7 пункта по сравнению с октябрем и составил 40,6.

Индекс ожидаемых изменений личного материального положения понизился на 4,9 пункта – до 43,2, а индекс целесообразности больших покупок не изменился и составил - 58,8.

Индекс инфляционных ожиданий увеличился на 1,2 п. – до 190,2.

«Уменьшение индекса потребительских настроений в ноябре 2016 связано с усилением девальвационных ожиданий. Наибольшее падение испытал индекс текущего личного материального положения. В то же время индекс целесообразности делать крупные покупки в ноябре не изменился и остался на уровне октября. Однако, несмотря на ухудшение показателей в ноябре, среднее значение индекса потребительских настроений за 11 месяцев 2016 выше, чем среднее значение индекса за 11 месяцев прошлого года», ─ говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, потребительские настроения украинцев в октябре улучшились на 1,5 п. - до 51,6 за счет увеличения индекса целесообразности больших покупок, а также оценки текущего материального положения.

Базовая инфляция в Украине в ноябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась и составила 0,5% после инфляции 0,9% в октябре.