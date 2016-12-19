Дотации для аграриев из бюджета получат не убыточные, а самые прибыльные компании - эксперт

Об этом в статье «Странная логика МинАПК: что происходит с распределением дотаций» пишет Дмитрий Рыбаков.

По его словам, правительство в госбюджет-2017 предусмотрело 4 млрд. грн. на поддержку аграриев, более половины этой суммы (53%) получат птицеводы (производители курятины).

«2 млрд грн дотаций правительство выделяет на самую прибыльную отрасль агробизнеса. Как оказалось, половина этой суммы - 1 млрд грн будет выделена лидеру «птичьего» рынка - компании «Мироновский хлебопродукт», известной своим брендом «Наша ряба», - акцентируется в статье.

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«Возможно, Тарас Кутовой, не имеющий сельскохозяйственного образования и всего год проработавший в агрокомпании (пусть и на самой высокой должности), рассматривает село и сельское хозяйство исключительно как бизнес-проект? С точки зрения бизнеса – не поспоришь: вкладывать нужно в прибыльное дело. «Мироновский хлебопродукт», действительно, прибыльная компания. Ее операционная прибыль за 9 месяцев текущего года составила 270 млн долларов», - отмечает автор материала.

По его словам, в список дотируемых «неожиданно попали производители молочной продукции, которые раньше вообще не пользовались льготой по НДС».

«Дотации нужно давать тем фермерам, которые не мыслят себя без земли, без села. Они каждый год рискуют всем, что у них есть. Они не имеют больших средств и доступа к банковским кредитам. Но они создают в своих селах рабочие места, поддерживают местную общину и, в конце концов, не дают селу умереть», - акцентируется в материале.