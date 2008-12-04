Цены на украинскую сою растут

18:43, 04 декабря 2008
Агро
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В основном, из-за доллара

На украинском рынке соевых бобов сохраняются повышательные ценовые тенденции. По словам участников рынка, данное явление в большой степени обусловлено ростом курса доллара, передает "АПК-Информ".

В настоящее время закупочные цены достигают 1900 грн./т в зачетном весе с учетом стоимости доставки. Напомним, на минувшей неделе на тех же условиях большинство компаний декларировали цены, не превышающие 1700 грн./т.

Примечательно, что максимальные и близкие к ним цены озвучивают экспортно-ориентированные компании.

В то же время, несмотря на рост цен, многие сельхозпроизводители продолжают сдерживать продажи, ожидая дальнейшего роста цен. По их мнению, положительные ценовые тенденции останутся актуальными для данного сегмента рынка как минимум до конца года.

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