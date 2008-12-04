«Укрспирт» снизит себестоимость

Концерн «Укрспирт» принимает меры для снижения себестоимости производства в связи с ростом цен на энергоносители и изменениями на рынке сырья и готовой продукции.

Об этом говорится в сообщении концерна, текстом которого располагает УНИАН.

Сообщается, что по результатам рассмотрения ситуации со сбытом мелассного спирта в декабре 2008 года – в 2009 году принято решение о закупке сырья только под гарантированный сбыт этилового спирта.

На перспективу работы предприятий также повлияло то, что ожидания законодательного урегулирования в 2008 году вопросов производства биотоплива на основе биоэтанола не оправдались. Поскольку основное потребление мелассного спирта для пищевых нужд обычно приходится на вторую половину года, прогнозируется, что в первой половине года большинство мелассных заводов работать не будут. Соответственно, не будут закупать и сырье.

Отмечается, что такая позиция концерна “Укрспирт” обусловлена необходимостью сохранения и эффективного использования имущества государственных спиртовых заводов в условиях мирового финансового кризиса.