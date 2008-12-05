Эксперты: на экспортном рынке шрота подсолнечника все стабильно

По данным экспертов ИА "АПК-Информ", на украинском экспортном рынке подсолнечного шрота сохраняется стабильная ситуация. Предложения данной продукции, поступающие от украинских торговых компаний, в настоящее время немногочисленны, при этом спрос со стороны импортеров также сохраняется на невысоком уровне.

Отмечается, что в настоящее время спрос на шрот подсолнечника на условиях DAF выше, чем на базисе FOB. Так, ценовой диапазон спроса на данную продукцию составляет 65-80 долл. за тонну DAF, Украина-Беларусь и 55-70 долл. – за тонну FOB.

При этом, по словам участников рынка, существенных изменений ценовых тенденций в данном сегменте экспортного рынка Украины в ближайшем будущем не предвидится.