Минэкономразвития улучшило прогноз роста сельхозпроизводства

Об этом сообщается в аналитическом материале, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

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«По итогам 2016 года, учитывая значительные объемы валового сбора большинства сельскохозяйственных культур в условиях их более высокой урожайности, производство продукции растениеводства компенсирует сокращение животноводства. Таким образом, по итогам 2016 года ожидается рост сельскохозяйственного производства на уровне 3%», - сообщили аналитики министерства.

Согласно сообщению, в текущем году украинские аграрии соберут рекордный урожай зерновых на уровне 64,2 млн тонн, благодаря чему производство продукции растениеводства вырастет по итогам года на 6%.

В то же время, по прогнозам Минэкономразвития, производство продукции животноводства продолжит сокращаться. В частности, в январе-ноябре текущего года Украина сократила производство молока на 2,3%, яиц – на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оценке министерства, основным риском для динамики сельхозпроизводства до конца года могут стать дальнейшее сокращение производства продукции животноводства и ограничение доступа отечественных сельхозпроизводителей на внешне рынки.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, в 2015 году производство сельскохозяйственной продукции в Украине сократилось на 4,8% по сравнению с 2014 годом. Сельскохозяйственные предприятия в прошлом году произвели на 5,2% меньше, чем годом ранее, а население сократило производство на 4,3%.