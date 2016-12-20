Украина и Египет активизируют сотрудничество в аграрной сфере

Украина и Египет намерены активизировать экономическое сотрудничество в сфере сельского хозяйства и развивать двустороннюю торговлю между государствами, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на заместителя главы ведомства Ольгу Трофимцеву.

"Эта страна (Египет – УНИАН) является главными "воротами" для выхода украинских товаров на другие африканские рынки. Мы заинтересованы не только в диверсификации товарной структуры нашего экспорта в Египет, но и в увеличении импорта качественной продукции, в которой у нас есть потребность, из Египта", - цитирует пресс-служба Трофимцеву.

Согласно сообщению, стороны в ближайшее время планируют провести заседание межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в ходе которой будут подписаны важные двусторонние соглашения.

По данным Минагропрода, Египет заинтересован инвестировать в украинское сельское хозяйство, туристическую отрасль, совместные научные проекты, а также в проведение общих торговых миссий и развитие сотрудничества между странами на правительственном уровне.

Пресс-служба добавила, что в январе-октябре текущего года товарооборот между Украиной и Египтом в аграрной сфере превысил 1 миллиард долларов. Основными продуктами украинского экспорта на египетский рынок стали зерновые и масличные культуры.

Читайте такжеВ Минагропроде назвали самый прибыльный вид агробизнеса по итогам прошлого года

Как сообщал УНИАН, в начале декабря украинские аграрные предприятия получили разрешения на экспорт говядины в Египет, а в августе - курятины. Квота на поставки курятины составляет 12 тысяч тонн.

Египет в 2015 году был вторым после Китая импортером украинской сельскохозяйственной продукции.

Согласно данным Минагропрода, отечественные сельхозпроизводители в январе-октябре 2016 года поставили на внешние рынки аграрной продукции на 11,8 миллиарда долларов, что составляет 40,7% в общей структуре национального экспорта. В прошлом году экспорт сельхозпродукции из Украины составил 14,6 миллиарда долларов (38,1% в общей структуре национального экспорта).