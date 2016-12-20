В Полтавской и Кировоградской областях зафиксированы вспышки АЧС

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Полтавской и Кировоградской областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, в Гребенковском районе в урочище "Могилевщина" Полтавской области был проведен отстрел одного инфицированного дикого кабана.

Также 5 трупов диких зараженных кабанов были найдены в Онуфриевском районе Кировоградской области.

По состоянию на сегодня карантин продолжает действовать в 17 населенных пунктах, где ранее зафиксировали появление вируса АЧС, - в Николаевской, Одесской, Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Ривненской, Житомирской и Кировоградской областях.

По данным пресс-службы, специалисты ветмедицины определили зоны эпизоотических очагов, защиты и контроля и проводят меры по недопущению распространения заболевания.

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Как сообщал УНИАН, по данным из открытых источников, всего с начала 2016 года в Украине зарегистрированы 88 вспышек АЧС, в том числе в Одесской (22 случай), Николаевской (15), Полтавской (9), Харьковской (8), Сумской, Хмельницкой, Кировоградской (по 5), Волынской, Ривненской (по 4), Черкасской (3), Черниговской, Киевской, Житомирской (по 2), Черновицкой, Винницкой областях (по одному).

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.