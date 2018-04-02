Инвестиционная «диета» пищепрома

В условиях финансового кризиса, когда привлечение заемных средств становится делом проблематичным, промышленные предприятия корректируют стратегии своего развития и пересматривают объемы инвестиций на следующий год. Пищевую промышленность эта тенденция не обошла стороной. Понятно, что в условиях кризиса необходимо сесть на «диету» - максимально экономить, чтобы выжить и остаться на рынке. Одни компании идут путем замораживания инвестиций в модернизацию и развитие предприятий, другие планируют «размазывать» бюджеты на более длительный срок, пытаясь обойтись собственными средствами, а третьи «держат марку» и уверяют, что у них все отлично.

Как украинский пищепром собирается действовать в нынешних реалиях УНИАН и попытался выяснить.

Главная задача - выжить

Проблема с привлечением кредитов затронула практически все украинские компании. Трудности с займами испытывают как мелкие и средние, так и крупные предприятия. Но если для крупных компаний это в принципе преодолимое препятствие (только с различными потерями), то часть середнячков и мелких с трудом смогут самостоятельно пережить это смутное время и рискуют быть поглощенными «старшими» братьями.

По мнению начальника аналитического отделаконсалтингового агентства «ААА» Марии Колесник , нехватка оборотных средств у аграрных компаний может привести к посленовогодней волне слияний и поглощений. «У многих компаний среднего звена нехватка оборотных средств. Многие из них набрали земли по очень высоким ценам, и весной у них может не хватить денег даже на посевную кампанию», - отметила М.Колесник.

Кроме того, к февралю-марту банки будут закрывать свой финансовый год и требовать от заемщиков решений и действий – «либо вы банкроты, либо платите долги», что может спровоцировать череду дефолтов. «Сейчас все сидят и смотрят друг на друга, заемщики на банки, банки на заемщиков – кто первый дрогнет», - характеризует обстановку М.Колесник.

Таким образом, после Нового года компании, имеющие проблемы, будут подыскивать для себя выгодного покупателя, а более успешные смогут купить бывших конкурентов довольно недорого.

По мнению М.Колесник, в пищевой промышленности больше всего поглощений может произойти в молочной и мясной отраслях. В производстве колбас и выращивания крупного рогатого скота возможна вертикальная интеграция – переработчики начнут покупать фермы и заниматься выращиванием сырья для собственной переработки.

В сложившихся условиях главная задача компаний – любой ценой выжить и остаться на рынке. Для этого необходимо минимизировать влияние кризиса и провести оптимизацию всех бизнес-процессов.

Осторожно, мы вас оптимизируем…

Универсального рецепта выживания для всех компаний нет. Каждую ситуацию необходимо рассматривать отдельно, потому что в каждом конкретном случае резервы для экономии могут быть различными.

Для того, чтобы определить, чем компания может пожертвовать с минимальными для себя потерями, нужно провести анализ ее состояния и влияния отрасли, то есть, определить внешние и внутренние факторы. «Если это серьезная компания, она должна обратиться в специализированные структуры, потому что сама не найдет выхода из сложившейся ситуации. На нее нужно смотреть извне. Кто же может объективно оценить действия того же менеджмента? Ведь кроме внешнего воздействия очень часто правильные или не очень правильные решения ТОП-менеджмента могут спровоцировать кризис в компании», - отмечает М.Колесник.

Но не всегда менеджмент согласен с этим. «Они считают, что экономить можно на скрепках, на канцелярии, на всех сотрудниках, кроме руководителей… и машин руководителей», - добавляет М.Колесник.

Конечно, оптимизировать траты можно, например, увольняя сотрудников, что некоторые компании и делают. Однако специалисты советуют делать это в последнюю очередь, когда других резервов для выживания компании не останется. В частности, промышленная группа «Креатив» отказалась от сокращения персонала, поскольку считает, что увольнение квалифицированных кадров может только усугубить ситуацию.

Поэтому начинать экономию нужно с других статей. Для начала необходимо пересмотреть расходы и постараться оптимизировать производственные процессы - отказаться от высоко затратных, но мало эффективных статей. Например, водочная компания "Союз-Виктан" начала вести более сбалансированную политику в логистике, административных затратах и производстве, а также откорректировала маркетинговые и рекламные бюджеты на следующий год, в частности, отказалась от некоторых спонсорских проектов. А водочный Холдинг Nemiroff провел оптимизацию всех бизнес-процессов для минимизации последствия кризиса. В частности, компания улучшила логистику и существенно сократила неснижаемые запасы на складах для того, чтобы снизить оперативные расходы.

ПГ «Креатив» подготовилась к финансовому кризису. Генеральный директор "Креатива" Максим Березкин сообщил, что за счет внутреннего капитала был создан резервный фонд, привлечены кредитные средства, изменена форма оплаты контрагентами компании за поставляемый товар. Также введена система снижения издержек за счет сокращения административных расходов и повышения эффективности внутренней организации производства и управления.

Компания «Кернел» не вносила изменений в стратегические планы, а больший упор сделала на тактику. В частности, компания сфокусировалась на поддержании высокого уровня ликвидности - наличии достаточного количества денежных средств и банковских линий для покрытия платежей, а также на снижении рисков по платежеспособности партнеров – усилила требования к применяемым платежным инструментам, ввела контроль лимитов и проверку качества новых партнеров.

Инвестиции – быть или не быть?

Если оптимизация процессов не дала ожидаемых результатов, необходимо пересмотреть планы и инвестиционные проекты. При падении спроса потребность в инвестициях и расширении производства отпадает сама собой. Кроме того, на падающем рынке рискованным становится и вывод новых продуктов. Эти статьи - вторые в очереди на пересмотр.

Как правило, для реализации инвестиционных проектов компании привлекали кредиты – раньше эти средства были дешевле. Но сегодня обязательства по займам резко выросли. Поэтому компании пересматривают свои инвестиционные планы. Тут есть два варианты – завершить начатое или бросить на полпути. В этом случае самый важный фактор, влияющий на принятие решения - на какой стадии находится реализация. Если проект на завершающей стадии, компании будут изыскивать ресурсы, чтобы каким-то образом его завершить. Но если проект реализован менее чем на 50%, то, скорее всего, он будет заморожен, а если на начальной стадии - компания вообще может от него отказаться.

Некоторые компании не отказываются от инвестиций, однако вводят дополнительный контроль траты денег. Например, «Кернел» оптимизирует инвестиции путем проведения тендеров для выбора наиболее оптимальных поставщиков и подрядчиков для реализации проектов.

А вот соковый производитель «Витмарк Украина» прекратил активное наращивание производственных мощностей и разработку инновационных для украинского сокового рынка продуктов из-за остановки его развития. «В таких условиях первоочередная задача для нас - минимизировать возможные риски, в первую очередь, связанные с инновациями. Поэтому мы планируем пересмотреть план запусков новых продуктов. В основном, это коснется разработок в новых продуктовых категориях. Будут сокращены расходы на закупку оборудования для подобных проектов. Те разработки, которые не требуют больших капитальных вложений и массивную маркетинговую поддержку, будут оставлены», - сообщил президент компании «Витмарк Украина» Виталий Виницкий.

Группа «Укрпроминвест» также замораживает часть инвестпроектов, в частности, уже перенесена на 2009-й год реконструкция Херсонского плодоовощного комбината (Корпорация «Рідна марка») и заморожены инвестиции в развитие Липецкой кондитерской фабрики в России (Корпорация Roshen).

Сахарный союз "Укррос" в 2009 году из-за кризиса вообще откажется от инвестиций в модернизацию производства. По словам президента Группы компаний "Укррос" Сергея Федоренко , в 2008 году компания реализовала запланированную программу модернизации на сумму 25 млн. грн. и такой же объем инвестиций планировался на 2009 год. Производитель пива «Оболонь» также сократит некоторые инвестиционные программы для высвобождения резервов и оптимизации затрат.

При этом некоторые производители не отказываются от инвестиций, однако планируют их реализовывать без кредитной помощи, что несколько растянет во времени их реализацию. В частности, производитель водки «Хортиця» практически не меняет свои инвестиционные планы, однако меняет сроки их реализации. «Строить сейчас завод в России за кредитные деньги – безумие – под 30% годовых. Поэтому мы всю прибыль, которую генерирует Группа, вкладываем в строительство завода - не кредиты, а собственные средства. По этой причине завод запустится на полгода, на 9 месяцев позже. Зато он будет запущен за собственные средства, и не будут щелкать каждый день проценты, то есть, его стоимость не увеличится за время строительства на 30% в год», - отмечает владелец ТМ "Хортиця" Евгений Черняк .

Корпорация «Логос» также планирует отодвинуть запуск цеха обработки холодом на Инкерманском заводе марочных вин. По словам президента корпорации "Логос" Валерия Шамотия , завершение проекта стоимостью 5 млн. долл. планировалось летом следующего года, а будет он завершен на 2-3 месяца позже – до октября. Кроме того, корпорация притормозила реализацию проекта стоимостью 5 млн. долл. строительства цеха розлива на предприятии первичного виноделия «Черноморец».

Рынок покупателя - хочу дешево и качественно

Эксперты отмечают, что кризис рынок продавцов превратил в рынок покупателей. «Сейчас условия диктует покупатель – хочу дешево и качественно», - отмечает М.Колесник. Поэтому производителям нужно будет сделать еще один выбор – либо закрываться, либо снижать свою рентабельность и доход. «Но им нужно всеми силами держать рынок. Снижая цену, если это возможно, максимально на этот тяжелый период ограничить себя по прибыли, но удержать потребителя», - подчеркивает М.Колесник.

Некоторые компании уже поняли, что кризис не только у компаний, но и у населения, и уже пошли навстречу потребителю, снижая собственные доходы. По словам председателя совета директоров группы «Укрпроминвест» Игоря Кононенко, корпорация решила не поднимать розничные цены на продукцию Roshen и «Рідна марка» и сознательно пошла на снижение собственной рентабельности. «Часть сырья для продуктов питания закупается за границей за доллары или евро. Если мы будем прямо пропорционально росту курса валют повышать стоимость нашего товара, потребитель к этому не будет готов, а наша продукция перестанет быть конкурентоспособной», - отмечает И.Кононенко. А кондитерская компания «АВК» накануне праздников снизила цены на свою продукцию на 6-14%, чтобы удержать потребителя.

Однако компании не теряют оптимизм. Генеральный директор «АВК» Андрей Дикунов убежден – «любые изменения – это хорошая возможность предложить рынку новые товары, новые разработки. Мы обязаны увидеть возможности там, где на первый взгляд видны только убытки».

Марьяна Коваль (УНИАН)