На Херсонщине зафиксировали новые случаи птичьего гриппа

Диагноз подтвердили лабораторные исследования. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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«При исследовании отобранных проб из двух личных подсобных хозяйств граждан и двух проб биоматериала от дикой перелетной птицы в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (г. Киев) 16 декабря установлен диагноз - грипп птиц», - сообщила пресс-служба.

Для локализации и ликвидации вспышек птичьего гриппа Государственные чрезвычайные противоэпизоотические комиссии при Гениченской и Каховской райгосадминистрациях и Херсонской ОГА провели заседания для утверждения плана действий по ликвидации болезни, определения границ эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя птичьего гриппа.

Как сообщал УНИАН, первые вспышки птичьего гриппа в Украине в текущем году ветеринары зафиксировали 30 апреля в Херсонской области. До этого последние случаи птичьего гриппа в нашей стране было зарегистрировано в 2008 году в Крыму (4 случая).

Ранее Госпродпотребслужба запретила ввоз птицы из некоторых регионов Германии и Австрии в связи со вспышками птичьего гриппа. Также ведомство ограничило импорт птицы из некоторых территорий в Венгрии и Болгарии в связи со вспышками болезни Ньюкасла.

Грипп птиц - острая вирусная инфекция птиц, характеризующаяся общей слабостью, отеками, поражением респираторных органов и желудочно-кишечного тракта. К гриппу восприимчивы как домашние, так и дикие перелетные птицы. Основными переносчиками инфекции являются перелетные водоплавающие птицы. Как только соответствующее заболевание выявлено на любой территории, ведомства устанавливают ограничения на экспорт птицы из этой страны и принимают соответствующие меры по ликвидации болезни (карантин, зонирование, дезинфекция). Птичий грипп наносит значительный экономический ущерб как государству, так и производителям.