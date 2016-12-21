Подарок под елочку: с 1 января акциз на водку поднимают на 20%, пиво - 12%, сигареты - 15-30%

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом подготовленный правительством проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий, в частности, повышение с 1 января акцизов на ликеро-водочную продукцию на 20%, а на слабоалкогольные напитки и вино – на индекс потребительских цен – 12%.

За соответствующий законопроект во вторник проголосовали 235 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно документу, с 1 января 2017 года ставка налога за 1 литр 100% спирта составит 126,96 гривни, а за 1 литр пива – 2,98 гривни. Ставка на крепленые вина и вермуты возрастет до 8,02 гривни/литр, игристые вина – 11,65 гривни/литр. В то же время акцизная ставка на сухие вина сохранится на уровне 0,01 гривни/литр.

Также закон предусматривает повышение акциза на табачные изделия по специфичной ставке на 30% и адвалорной – на 3 п.п., до 15%.

Согласно пояснительной записке к документу, его принятие позволит увеличить доходную часть бюджета, обеспечит его сбалансированность, а также адаптирует его к нормам европейского законодательства.

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Как сообщал УНИАН, ранее заведующий отделением контроля над табаком и алкоголем Института стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины Константин Красовский отмечал, что принятие этого закона приведет к значительному увеличению поступлений в государственный бюджет и сокращению потребления спирта населением.

В ночь на 21 декабря Верховная Рада приняла в целом подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% и заложенным ростом экономики также в 3%. Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 миллиарда гривень, что на 15,1 миллиарда гривень больше показателя по предыдущему проекту.