Госбюджет-2017: поддержка аграрного сектора составит 5,5 миллиарда гривень

Принятое Верховной Радой решение о направлении 1% от валового производства сельскохозяйственной продукции на поддержку аграрного сектора в течение следующих 5 лет позволит обеспечить стабильное развитие отрасли сельского хозяйства в государстве, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на главу ведомства Тараса Кутового.

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«Верховная Рада поддержала новеллу Минагрополитики о системной поддержке сельского хозяйства! Отныне аграрии будут получать дотации в размере 1% от производимой ими продукции в течение 5 лет. Это действительно историческое решение, потому что такой модели в Украине еще не было», - цитирует министра пресс-служба.

Согласно сообщению, уже в 2017 году заложенная в бюджете поддержка аграрного сектора составит 5,5 млрд грн.

Ранее Кутовой отмечал, что на поддержку птицеводства в Украине будет направлено не более половины от указанной суммы – до 2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 декабря Верховная Рада приняла в целом подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% и заложенным ростом экономики также на 3%. Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше показателя по предыдущему проекту. Расходы в обновленном проекте установлены в размере 790,4 млрд грн.