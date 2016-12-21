Украине нужно провести комплексную земельную реформу перед снятием моратория на продажу земли - эксперт

Об этом заявил глава Аграрной партии Украины Виталий Скоцик на брифинге в Верховной Раде.

«Нам необходимо разработать полный пакет земельного законодательства и построить необходимую инфраструктуру. То есть мы должны провести полную инвентаризацию земель, наполнить земельный кадастр, создать государственный регуляторный орган и в конечном этапе вынести на голосование в Верховную Раду то, что должно пройти общенациональный референдум - вопрос отмены моратория на продажу земли», - сказал он.

По словам Скоцика, зарегистрированные в Раде законопроекты об обращении земель сельскохозяйственного назначения и о механизме эмфитевзиса, предусматривающие право иностранцев владет украинской землей и перепродовать право пользования землей по договору эмфитевзиса (договору о пользовании чужой землей для сельхознужд) без ведома фактического собственника, должны быть отозваны.

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«Эти законопроекты следует отозвать из Верховной Рады, поскольку они являются попытками обойти мораторий и начать завуалированную торговлю землей. В современных условиях это означает одно - окончательный грабеж народа. Также они несут риск массовой скупки земли иностранцами и магнатами», - отметил он.

Также Скоцик отметил, что Аграрная партия разрабатывает пакет законодательства для проведения комплексной земельной реформы, призванный обеспечить право украинцев на полноценное использование своей земли.

«Сегодня в Украине работают только два инструмента - вы можете работать на земле сами, либо сдавать ее в аренду. Все другие, как, например, обменять землю, использовать ее как залог в коммерческом банке для развития собственного хозяйства, в нашем государстве не работают», - сказал глава Аграрной партии.

При этом Скоцик подчеркнул, что украинский аграрный сектор нуждается в эффективном представительстве в парламенте, которое не позволило бы упразднять налоговые льготы и сокращать поддержку аграриев.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2018 года. 28 октября президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.

Согласно существующему законодательству, срок действия моратория будет автоматически продлен до вступления в силу законопроекта об обороте сельскохозяйственных земель. Проект такого закона сейчас разрабатывает Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с другими ответственными ведомствами.

Эксперты и общество разделились во мнении относительно отмены запрета на продажу сельхозземли. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями.